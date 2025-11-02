Führungsquartett gibt sich keine Blöße, Bonsels trifft doppelt

Allmählich können die Top-Teams den Vorsprung auf das restliche Feld vergrößern. Mit hauchzartem Vorsprung steht weiterhin TuRa Brüggen auf Platz eins. Beim 6:2-Sieg über den CSV Marathon Krefeld erzielte zudem Top-Torjäger Nils Bonsels seine Tore 17 und 18.
Doch auch die Konkurrenz schläft nicht. So rangen die Sportfreunde Neuwerk Aufsteiger Thomasstadt Kempen nieder. Der OSV Meerbusch hatte so seine Probleme mit der Zweitvertretung des SC St. Tönis, doch entführte schlussendlich drei wichtige Zähler, um in Schlagdistanz zu bleiben. Schon am Freitag behauptete sich die SpVg Odenkirchen souverän gegen den 1. FC Mönchengladbach.
DJK Fortuna Dilkrath – TSV Krefeld-Bockum 3:0
DJK Fortuna Dilkrath: Elias Randerath, Malte Laumen, Louis Claser (89. Gijs Haenen), Torben Esser, Daniel Felipe Karpf-Luque, Simon Viethen (91. Mike Küppenbender), Maximilian Grafen (75. Maik Rütten), Luk Zechlin, Patrice Diane, Moritz Münten, Danny Thönes (70. Jannick Gries) - Trainer: Björn Feldberg
TSV Krefeld-Bockum: Luca Jannik Sitterz, Jan-Christopher Hauke, Viron Anagnostou (66. Miguel Raoul Basalic), Patrick Pasthy, Sébastien Linares (89. Gianluca Tunc), Lukas Gwosdz, Sam Ghebreamlak Seghid (66. Mert Cemal Celik), Amadou Bassirou Fofana Ba (86. Wale Afees Arogundade), Hun Brandon Danh Do, Malik Binbay (61. Valon Xhaferi), Christian Tönnißen - Trainer: Tino Reucher
Schiedsrichter: Mustafa Güney - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Danny Thönes (34.), 2:0 Moritz Münten (58.), 3:0 Moritz Münten (64.)
SV Lürrip – SC Union Nettetal II 1:3
SV Lürrip: Marc Rüttgers, Mirko Subasic, Mike Wieser, Marwin Tim Bachmann (83. Aslan Yusuf Ergül), Marc Klunk, Michael Zota, Silvio Cancian, Tiago Simoes Correia, Vadim Shkolnik (73. Jan Risse), Saher Kalaf, Leon Neunkirchen (60. Michael Bohnen) (60. Leonardo Markovic) - Trainer: Markus Lehnen
SC Union Nettetal II: Jannik Hüge, Luca Adrians, Milan Günter Helmut Demant (56. Sean Herrmann), Niklas Beenen, Tugrul Erat, Jan Pöhler (90. Konrad Wyzynski), Nick-Odin Münster (69. Marvin Deniz Yesilkaya), Mohamad Alhamwi (90. Cedric Lappessen), Tom Genzen, Thomas Jan Lepiorz (65. Keltone Silva), Dustin Herrmann - Trainer: Marco Stenzel
Schiedsrichter: Thomas Roquet (Duisburg) - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Dustin Herrmann (62.), 0:2 Tugrul Erat (72.), 1:2 Tiago Simoes Correia (87.), 1:3 Mohamad Alhamwi (90.+3)
1. FC Mönchengladbach – SpVg Odenkirchen 0:4
1. FC Mönchengladbach: Fabian Hermann, Timo Weber, Nordin Wette, Taylan Özdemir (65. Abdulrahman Hanifa), Kubilay Erol (46. Adam Mesrour), Marko Ilic, Andrij Gordiyevskyy, Abel Calenus, Deniz Can Salk (75. Rafioudine Bawa), Johovahni Massamba, Brandon Mafimbu Mazanga - Trainer: Florian Wittkopf - Co-Trainer: Christian Schiffers
SpVg Odenkirchen: Paul Breitewischer, Marcel Schulz, Tobias Krämer, Jan Pflipsen, Robin Wolf, Semir Purisevic, Pascal Moseler (79. Anton Höpfner), Yannic Wolf (64. Tom Salentin), Pascal Schmitz (73. Simon Beermann), Andrej Ferderer (69. Justin Butterweck), Evgenij Pogorelov (73. Vincent Schleifer) - Trainer: Simon Sommer
Schiedsrichter: Thimo Lau - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Robin Wolf (23.), 0:2 Pascal Schmitz (31.), 0:3 Andrej Ferderer (66.), 0:4 Justin Butterweck (70.)
Gelb-Rot: Abdulrahman Hanifa (87./1. FC Mönchengladbach/Foulspiel)
TuS Wickrath – VfR Krefeld-Fischeln 2:1
TuS Wickrath: Juel Maurice Lescher, Moritz Virkus, Tom Baulig, Luis Erkelentz, Moritz Lambertz, Petar Popovic (90. Raheem Fatnani), Ruben Bruß (69. Nils Höffges), Quinton Washington, Blessing Agyapong (86. Sem Mabela Samba), Niek Gabriel Mäder, Jason Rütten (64. Jermaine Isaiah Zerai) - Trainer: Gianluca Nurra
VfR Krefeld-Fischeln: Leon Buschen, Florian Leisten, Marc Jean Lacroix, Hendrik Rouland, Fynn Ziemes (50. Safer Erdogan), Andoni Sanchez Valverde Erice (90. Dominik Zagrovic), Carlo Honoré Heinrich (65. Ben Sundermann), Ben Schubert, Niklas Geraets, Ndrin Maloku, Maximilian Kuznik (65. Abdulhadi Alamad) - Trainer: Jakob Scheller
Schiedsrichter: Tolga Özdemir (Duisburg) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Ndrin Maloku (13.), 1:1 Petar Popovic (22.), 2:1 Tom Baulig (71.)
Sportfreunde Neuwerk – Thomasstadt Kempen 3:0
Sportfreunde Neuwerk: Phillip Beckers, Özgür Sezgin, Sven Bjarne Witt (70. Tristan Yannick Benten), Gian-Luca Mermann, Leon Troschka, Lasse Buschmann (79. Mohammed Amraoui), Leon Jansen, Ben Lawrenz, Berkan Dursun (61. Marius Meffert), Emmanuel Adu (61. Marwan El Khoulati Haroun), Christian Schultz (61. Dominik Klouth) - Trainer: Erdogan Karaca
Thomasstadt Kempen: Marc Boemanns, Leon Justin Maas, Jonas Struß, Dominique Strathe, Pascal Ulbricht, Marius Elfering (80. Jan Keens), Till Konietz, Pascal Gubala, Paul Schäfer, Dustin Meyer, Lucas Matteo Klaaßen (65. Eric Scheuren) (74. Simon Elfering) - Trainer: Andre Meier
Schiedsrichter: Werner Florian Netzer (Grevenbroich) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Christian Schultz (59.), 2:0 Dominik Klouth (73.), 3:0 Marwan El Khoulati Haroun (77.)
1. FC Viersen – Türkiyemspor Mönchengladbach 4:0
1. FC Viersen: Nick Jung, Maximilian Andre Wichelhaus, Adnan Aoudou, Yassine Janah (57. Nourlaye Bance), Nanouk Dünnwald, Kevin Pflipsen, Mahmut Dost (90. Isaac Bortsie), Khalid Omeirat, Ahmed Omeirat (67. Ivan Jajetic), Rabbi Tony Da Silva (80. Jan Hendrik Heynckes), Dejan Neuss (40. Alexander Schneider) - Trainer: Stephan Houben
Türkiyemspor Mönchengladbach: Umut Emir Celik, Muhammed Kaplan (46. Semih Simsek), Benjamin Hilgers (46. Ousman Nyaw Dudzus), Samed Kaplan, Ilias Kayhani (68. Faryar Shahbazi), Akin Uslucan, Ehsan Amani, Thomas Tümmers, Nathan Dibazingila (46. Bilal Ok), Abdülhakim Yildirim, Williams Amanor (61. Alan Lipemba M'Bulayi) - Trainer: Cafer Kapkara - Trainer: Ufuk Isik
Schiedsrichter: Marcel Fenger - Zuschauer: 270
Tore: 1:0 Dejan Neuss (22.), 2:0 Rabbi Tony Da Silva (22.), 3:0 Rabbi Tony Da Silva (52. Foulelfmeter), 4:0 Akin Uslucan (71. Eigentor)
Besondere Vorkommnisse: Thomas Tümmers (Türkiyemspor Mönchengladbach) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Nick Jung (40.).
TuRa Brüggen – CSV Marathon Krefeld 6:2
TuRa Brüggen: Steven Salentin, Dennis Greven, Volkan Akyil, Philipp Cox, Dennis Coenen (77. Florian Storms), Simon Hübner (85. Justin Samuel Pahl), Kacper Ciupa (80. Jan Grylak), Erik Pöhler (80. Mehmet Akkus), Robin Hürckmans, Nils Bonsels, Sandro Meyer (46. Erdem Yildiray Eroglu) - Co-Trainer: Timo Vootz - Trainer: Markus Müller
CSV Marathon Krefeld: Lukas Wiebus, Sebastian Peschel, Harun Aydin, Burak Akarca (80. Lars Wellmans), Emre Özkaya, Daniel Sperling (65. Ryo Kawase), Semih Cakir, Murat Aslan (80. Arda Nacioglu), Ilay Baris (80. Marco Grünert), Fritz Fiedler, Dennis Lerche (90. Elyesa Terzi) - Trainer: Onur Özkaya
Schiedsrichter: Hüdai Faikoglu - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Kacper Ciupa (2.), 2:0 Nils Bonsels (7.), 2:1 Dennis Lerche (36.), 3:1 Kacper Ciupa (47.), 3:2 Dennis Lerche (57.), 4:2 Kacper Ciupa (75.), 5:2 Florian Storms (80.), 6:2 Nils Bonsels (87.)
SC St. Tönis 1911/20 II – OSV Meerbusch 1:2
SC St. Tönis 1911/20 II: Tobias Jan Honacker, Leonard Stiels (89. Tobias Müller), Luis Becker (67. Philipp Horster), Niklas Hannappel, Patrick Bowski, Connor Michaelis (60. Yigit Taha Siyak), Luke Hamers, Nils Hoppe (59. Dieumerci Kyanga), Lucas Noczenski, Nick Armbrüster, Jan Goretzki (68. Marcel Goretzki) - Trainer: Florian Verhaag
OSV Meerbusch: Theodor Domenico Pollino, Benjamin Appel, Luca Finn Pohlmann, Marvin Höffges (61. Timo Fabian Kaufmann), Frederic Klausner, Jonas Kunft, Junior Rainer Dos Santos Steuer, Philip Schmelzer (69. Saba Khargelia), Marc Rommel, Lars Stieger (90. Erijon Syla), Ben Israil (61. Andrea Spada) - Trainer: Dominik Voigt
Schiedsrichter: Leonel Tsopgni (Duisburg) - Zuschauer: 162
Tore: 0:1 Luca Finn Pohlmann (8.), 0:2 Marc Rommel (39. Foulelfmeter), 1:2 Dieumerci Kyanga (73.)
VfL Tönisberg – SSV Grefrath 1910/24 4:2
VfL Tönisberg: Fabian Milch, Luke Heidrich, Tobias Kokol, Alex Andreas Schmidt, Fabian Kempkens, Janik Dünwald, Tim Couball (85. Akin Erorhan), Lukas Koprek, Manuel Franken (80. Bertan Josua Yildiz), Brian Dollen (71. Daniel Franken), Cihan Mustafa Rüzgar (80. Björn Andreas Koths) - Trainer: David Machnik - Trainer: Justin Müller
SSV Grefrath 1910/24: Nico Fokken, Soner Köse, Christofer Feyen, Moritz Leutgeb (89. Mika Jütten), Timo Claßen (78. Jonas Landwehrs), Gerrit Lenssen, Niklas Schmitz (66. Sven Keller), Fynn Glutting, Vensan Klicic, Luis Neber, Lukas Hanssen - Trainer: Alexander Thamm - Co-Trainer: Felix Schade
Schiedsrichter: Ulf Gamradt - Zuschauer: 65
Tore: 1:0 Cihan Mustafa Rüzgar (35.), 2:0 Tim Couball (61.), 2:1 Sven Keller (67.), 3:1 Daniel Franken (88.), 4:1 Bertan Josua Yildiz (90.), 4:2 Gerrit Lenssen (90.+2)
13. Spieltag
Fr., 07.11.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - TuRa Brüggen
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr SC Union Nettetal II - VfL Tönisberg
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - 1. FC Viersen
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen - SV Lürrip
So., 09.11.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - DJK Fortuna Dilkrath
So., 09.11.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - TuS Wickrath
So., 09.11.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - 1. FC Mönchengladbach
So., 09.11.25 15:30 Uhr Thomasstadt Kempen - SSV Grefrath 1910/24
So., 09.11.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SC St. Tönis 1911/20 II
14. Spieltag
Fr., 14.11.25 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Thomasstadt Kempen
Fr., 14.11.25 20:00 Uhr TuS Wickrath - OSV Meerbusch
Sa., 15.11.25 16:00 Uhr SV Lürrip - Türkiyemspor Mönchengladbach
Sa., 15.11.25 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - VfR Krefeld-Fischeln
So., 16.11.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - SC Union Nettetal II
So., 16.11.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - Sportfreunde Neuwerk
So., 16.11.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - SpVg Odenkirchen
So., 16.11.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - CSV Marathon Krefeld
So., 16.11.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - TSV Krefeld-Bockum