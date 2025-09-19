Führungsduo will gegen zwei Kellerkinder die nächsten Siege einfahren

Die Bezirksliga Enz/Murr tritt in den sechsten Spieltag ein. Spitzenreiter SV Germania Bietigheim will seine makellose Bilanz verteidigen, während TSV Münchingen dem Tabellenführer dicht auf den Fersen ist. TV Aldingen und TSV Heimsheim kämpfen darum, den Anschluss an die Spitze zu halten. Im Tabellenkeller stehen NK Croatia Bietigheim, TASV Hessigheim und TV Pflugfelden unter Druck und benötigen dringend Punkte, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren.
---
Lomersheim (Platz 9, 5 Punkte) empfängt Marbach (Platz 11, 4 Punkte). Beide Teams suchen nach Punkten, um sich vom unteren Tabellenbereich abzusetzen.
---
Merklingen (Platz 10, 4 Punkte) trifft auf Hessigheim (Platz 16, 1 Punkt). Hessigheim steht weiterhin ohne Sieg da und ist dringend auf Punkte angewiesen.
---
Heimsheim (Platz 5, 9 Punkte) empfängt Löchgau II (Platz 8, 7 Punkte). Beide Teams liegen nah beieinander und kämpfen um den Anschluss an die oberen Tabellenplätze.
---
Ludwigsburg (Platz 6, 9 Punkte) trifft auf Schwieberdingen (Platz 13, 3 Punkte). Ludwigsburg will seine Position in der Spitzengruppe festigen, während Schwieberdingen Punkte gegen den Abstieg sammeln möchte.
---
Aldingen (Platz 4, 9 Punkte) empfängt Kornwestheim (Platz 12, 3 Punkte). Aldingen will die Aufholjagd auf die Tabellenspitze fortsetzen, Kornwestheim sucht nach wichtigen Punkten im Mittelfeld.
---
Tabellenführer Germania Bietigheim (Platz 1, 15 Punkte) spielt gegen Pflugfelden (Platz 15, 3 Punkte). Bietigheim ist bisher ungeschlagen und möchte diese Serie weiter ausbauen, Pflugfelden steht als Absteiger unter Druck.
---
Münchingen (Platz 2, 13 Punkte) empfängt Croatia Bietigheim (Platz 17, 0 Punkte). Münchingen will weiter Druck auf die Spitze ausüben, während Croatia noch auf den ersten Punktgewinn wartet.
---
Bietigheim-Bissingen II (Platz 7, 8 Punkte) empfängt Pattonville (Platz 14, 3 Punkte). Beide Teams liegen im Mittelfeld, ein Sieg könnte für die Platzierung entscheidend sein.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________