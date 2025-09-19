 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
Führungsduo will gegen zwei Kellerkinder die nächsten Siege einfahren

Bezirksliga Enz/Murr: Die Übersicht aller Partien des 6. Spieltags

Die Bezirksliga Enz/Murr tritt in den sechsten Spieltag ein. Spitzenreiter SV Germania Bietigheim will seine makellose Bilanz verteidigen, während TSV Münchingen dem Tabellenführer dicht auf den Fersen ist. TV Aldingen und TSV Heimsheim kämpfen darum, den Anschluss an die Spitze zu halten. Im Tabellenkeller stehen NK Croatia Bietigheim, TASV Hessigheim und TV Pflugfelden unter Druck und benötigen dringend Punkte, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren.

---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Phönix Lomersheim
TSV Phönix LomersheimTSV Phönix
FC Marbach
FC MarbachFC Marbach
15:00

Lomersheim (Platz 9, 5 Punkte) empfängt Marbach (Platz 11, 4 Punkte). Beide Teams suchen nach Punkten, um sich vom unteren Tabellenbereich abzusetzen.

---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Merklingen
TSV MerklingenMerklingen
TASV Hessigheim
TASV HessigheimHessigheim
15:00

Merklingen (Platz 10, 4 Punkte) trifft auf Hessigheim (Platz 16, 1 Punkt). Hessigheim steht weiterhin ohne Sieg da und ist dringend auf Punkte angewiesen.

---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Heimsheim
TSV HeimsheimHeimsheim
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau II
15:00

Heimsheim (Platz 5, 9 Punkte) empfängt Löchgau II (Platz 8, 7 Punkte). Beide Teams liegen nah beieinander und kämpfen um den Anschluss an die oberen Tabellenplätze.

---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
AKV B.G. Ludwigsburg
AKV B.G. LudwigsburgAKV B.G. LB
TSV Schwieberdingen
TSV SchwieberdingenTSV Schwieb.
15:00

Ludwigsburg (Platz 6, 9 Punkte) trifft auf Schwieberdingen (Platz 13, 3 Punkte). Ludwigsburg will seine Position in der Spitzengruppe festigen, während Schwieberdingen Punkte gegen den Abstieg sammeln möchte.

---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
TV Aldingen
TV AldingenTV Aldingen
SV Salamander Kornwestheim
SV Salamander KornwestheimSVS Kornwest
15:00

Aldingen (Platz 4, 9 Punkte) empfängt Kornwestheim (Platz 12, 3 Punkte). Aldingen will die Aufholjagd auf die Tabellenspitze fortsetzen, Kornwestheim sucht nach wichtigen Punkten im Mittelfeld.

---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SV Germania Bietigheim
SV Germania BietigheimSV Germania
TV Pflugfelden
TV PflugfeldenPflugfelden
15:00

Tabellenführer Germania Bietigheim (Platz 1, 15 Punkte) spielt gegen Pflugfelden (Platz 15, 3 Punkte). Bietigheim ist bisher ungeschlagen und möchte diese Serie weiter ausbauen, Pflugfelden steht als Absteiger unter Druck.

---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Münchingen
TSV MünchingenMünchingen
NK Croatia Bietigheim
NK Croatia BietigheimNK Bi'heim
15:00

Münchingen (Platz 2, 13 Punkte) empfängt Croatia Bietigheim (Platz 17, 0 Punkte). Münchingen will weiter Druck auf die Spitze ausüben, während Croatia noch auf den ersten Punktgewinn wartet.

---

So., 21.09.2025, 16:00 Uhr
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen II
SV Pattonville
SV PattonvillePattonville
16:00

Bietigheim-Bissingen II (Platz 7, 8 Punkte) empfängt Pattonville (Platz 14, 3 Punkte). Beide Teams liegen im Mittelfeld, ein Sieg könnte für die Platzierung entscheidend sein.

