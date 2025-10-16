 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
– Foto: Jacqueline Maier

Führungsduo vor machbaren Aufgaben, Kellerduell bei Spvgg Satteldorf

Landesliga Württemberg, Staffel 1: Die Übersicht aller Partien des 10. Spieltags

Verlinkte Inhalte

LL Württemberg St. 1
SV Leo/Elt
Heimerdingen
SSV Schw.-Ha
Neckarsulm

Der 10. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 1, bietet spannende Duelle an der Tabellenspitze und interessante Entwicklungen im Abstiegskampf.

---

Sa., 18.10.2025, 14:00 Uhr
TSV Ilshofen
TSV IlshofenIlshofen
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau
14:00

TSV Ilshofen empfängt den FV Löchgau. Mit Löchgau trifft der Tabellenführer auf einen direkten Konkurrenten um die Meisterschaft, während Ilshofen versucht, aus der unteren Tabellenhälfte wichtige Punkte zu sichern.

Sa., 18.10.2025, 15:30 Uhr
SKV Rutesheim
SKV RutesheimRutesheim
SG Weinstadt
SG WeinstadtSG Weinstadt
15:30

SKV Rutesheim steht vor einem Heimspiel gegen SG Weinstadt. Beide Teams suchen Stabilität: Rutesheim will die Spitzenposition verteidigen, Weinstadt Punkte für den Klassenerhalt sammeln.

Sa., 18.10.2025, 15:30 Uhr
SpVgg Satteldorf
SpVgg SatteldorfSatteldorf
GSV Pleidelsheim
GSV PleidelsheimPleidelsheim
15:30live

SpVgg Satteldorf empfängt GSV Pleidelsheim. Die Gastgeber hoffen, den Aufwärtstrend fortzusetzen, während Pleidelsheim dringend Zähler gegen den Abstieg benötigt.

Sa., 18.10.2025, 15:30 Uhr
SV Leonberg/Eltingen
SV Leonberg/EltingenSV Leo/Elt
SG Schorndorf
SG SchorndorfSG Schorndo.
15:30

SV Leonberg/Eltingen trifft auf SG Schorndorf. Beide Teams streben nach vorderen Tabellenplätzen, wobei Schorndorf den Aufstiegsaspiranten aus Leonberg/Eltingen herausfordern will.

Sa., 18.10.2025, 15:30 Uhr
TSV Crailsheim
TSV CrailsheimCrailsheim
TSV Heimerdingen 1910
TSV Heimerdingen 1910Heimerdingen
15:30

TSV Crailsheim empfängt TSV Heimerdingen 1910. Crailsheim will Punkte sammeln, um sich vom Tabellenkeller zu lösen, während Heimerdingen gegen den Abstieg kämpfen muss.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SSV Schwäbisch Hall
SSV Schwäbisch HallSSV Schw.-Ha
TV Oeffingen
TV OeffingenOeffingen
15:00

SSV Schwäbisch Hall empfängt TV Oeffingen. Die Gastgeber wollen ihre Serie fortsetzen, Oeffingen braucht jeden Punkt, um den Anschluss an die Tabellenmitte nicht zu verlieren.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SV Kaisersbach
SV KaisersbachKaisersbach
TSG Öhringen
TSG ÖhringenÖhringen
15:00

SV Kaisersbach trifft auf TSG Öhringen. Öhringen möchte die Tabellenposition festigen, während Kaisersbach versucht, mit einem Heimsieg den Abstand zu verkürzen.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SGM Krumme Ebene am Neckar
SGM Krumme Ebene am NeckarSGM Ebene
Sport-Union Neckarsulm
Sport-Union NeckarsulmNeckarsulm
15:00

SGM Krumme Ebene am Neckar empfängt Sport-Union Neckarsulm. Beide Teams wollen wichtige Punkte für die Tabellenplatzierung sichern und ihre Saisonziele untermauern.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 016.10.2025, 13:00 Uhr
Timo BabicAutor