– Foto: Jacqueline Maier
Führungsduo vor machbaren Aufgaben, Kellerduell bei Spvgg Satteldorf
Landesliga Württemberg, Staffel 1: Die Übersicht aller Partien des 10. Spieltags
TSV Ilshofen empfängt den FV Löchgau. Mit Löchgau trifft der Tabellenführer auf einen direkten Konkurrenten um die Meisterschaft, während Ilshofen versucht, aus der unteren Tabellenhälfte wichtige Punkte zu sichern.