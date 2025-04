Führungsduo Ursensollen/Germania vor Pflichtaufgaben

Der 1. FCN ist wieder dran an den ambitionierten Plätzen. Zwei Heimsiege gegen Ammerthal und im Nachholer am Ostersamstag in Rosenberg würden die Ringler-Elf an die Ensdorfer heranrücken lassen, die aktuell der beste Dritte aller Kreisklassen sind und ebenfalls Relegation spielen dürften. So stehen die Zeichen vor der Partie gegen die Bayernligareserve auf Sieg, alles andere darf nicht zählen. Nur vier Punkte aus drei Partien im neuen Jahr, für die DJK zählt nur noch, das Beste aus den restlichen Matches herauszuholen.

"Den Aufwind der letzten Wochen trotz vieler verletzter Ausfälle mitnehmen und zuhause gegen Ammerthal die nächsten spielerischen Schritte in die richtige Richtung machen, so lautet unsere Devise. Ammerthal wird ein unangenehmer Gegner werden, was wir auch schon in der Hinrunde zu spüren bekommen haben. Wetter sollte passen und wir freuen uns vor guter heimischer Kulisse auf den Vergleich mit der DJK", sagt FCN-Coach Christian Ringler.

"Mit dem 1. FC Neukirchen erwartet uns ein Gegner, der definitiv noch Ambitionen auf den für die Relegation wichtigen 3. Platz hat. Der Druck liegt klar beim Gastgeber, denn um vorne dran zu bleiben, müssen sie uns schlagen. Wir dagegen können frei aufspielen. Unser Ziel in den verbleibenden fünf Spielen ist, besser abzuschneiden als letzte Saison. Also werden wir alles dran setzen, um etwas Zählbares am kommenden Sonntag aus Neukirchen mitzunehmen", so Gästetrainer Matthias Kaminski.