Führungsduo trifft auf Verfolger, Kellerduell in Gmünd

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
Der Sechste (26 Punkte, 21:23 Tore) empfängt den Dritten mit gleicher Zählerzahl, aber höherer Torgefahr (35:26). Die Gastgeber suchen Balance, der Gast bringt Wucht im letzten Drittel ein – das Zentrum dürfte zum Taktgeber werden.
Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
Der Tabellenzweite (35 Punkte, 33:8) trifft auf den Siebten (23 Punkte, 32:23) – defensive Stabilität gegen Offensivdrang. Wer die Räume hinter der ersten Linie kontrolliert, setzt im Titelrennen ein Ausrufezeichen.
Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
Der Vorletzte (12 Punkte) braucht jeden Zähler, um den Anschluss herzustellen, während der Neunte (19 Punkte) sein Mittelfeldpolster festigen will. Kompakte Ordnung und Standardschärfe könnten die Partie kippen.
Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
Der Fünfzehnte (15 Punkte, 23:29) sucht Stabilität gegen einen Fünften mit leicht negativer Tordifferenz (28:29), aber konstanter Ausbeute. Früh gewonnene Zweikämpfe im Mittelfeld könnten den Hausherren Luft verschaffen.
Sa., 08.11.2025, 14:30 Uhr
Der Zehnte (19 Punkte, 22:26) empfängt den Achten (21 Punkte, 28:29). Zwei Teams mit ähnlichem Profil – wer auf den Flügeln mehr Tiefe erzeugt, nimmt die knappen Punkte mit.
Sa., 08.11.2025, 14:30 Uhr
Der Dreizehnte (16 Punkte, 24:29) und der Vierzehnte (15 Punkte, 21:26) trennen nur Nuancen. Disziplin in der Restverteidigung und Konsequenz bei zweiten Bällen dürften den Ausschlag geben.
Sa., 08.11.2025, 14:30 Uhr
Der Spitzenreiter ist ungeschlagen (12-3-0, 32:7) und trifft auf den Vierten (26 Punkte, 23:22). Die beste Defensive der Liga steht vor einem Reifecheck – Kleinigkeiten bei Standards und im Umschalten entscheiden.
So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
Der Elfte (19 Punkte, 18:37) bringt mehr Zähler mit, der Zwölfte (16 Punkte, 22:26) die engere Torbilanz. Viel spricht für ein taktisch diszipliniertes Spiel, in dem die Fehlerquote minimiert werden muss.