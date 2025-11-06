 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Daniel Thoma

Führungsduo trifft auf Verfolger, Kellerduell in Gmünd

Oberliga Baden-Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 16. Spieltags

Verlinkte Inhalte

OL Baden-Württemberg
Villingen
1. Göpp. SV
Karlsruhe II
Denzlingen

Der 16. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg verspricht enge Partien zwischen dicht gedrängten Verfolgern und mehrere Duelle mit unmittelbarer Wirkung auf die Abstiegszone. Oben will der Spitzenreiter VfR Aalen seine Serie wahren. In einem interessanten Match empfängt der FSV 08 Bietigheim-Bissingen den FV Ravensburg. Wie wird das Spiel enden? Mache bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa hier mit.

---

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
TSV Essingen
TSV EssingenTSV Essingen
FC Nöttingen
FC NöttingenFC Nöttingen
14:00

Der Sechste (26 Punkte, 21:23 Tore) empfängt den Dritten mit gleicher Zählerzahl, aber höherer Torgefahr (35:26). Die Gastgeber suchen Balance, der Gast bringt Wucht im letzten Drittel ein – das Zentrum dürfte zum Taktgeber werden.

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
1. CfR Pforzheim
1. CfR PforzheimPforzheim
14:00live

Der Tabellenzweite (35 Punkte, 33:8) trifft auf den Siebten (23 Punkte, 32:23) – defensive Stabilität gegen Offensivdrang. Wer die Räume hinter der ersten Linie kontrolliert, setzt im Titelrennen ein Ausrufezeichen.

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
1. Göppinger SV
1. Göppinger SV1. Göpp. SV
TSG Backnang
TSG BacknangTSG Backnang
14:00live

Der Vorletzte (12 Punkte) braucht jeden Zähler, um den Anschluss herzustellen, während der Neunte (19 Punkte) sein Mittelfeldpolster festigen will. Kompakte Ordnung und Standardschärfe könnten die Partie kippen.

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
1. FC Normannia Gmünd
1. FC Normannia GmündNorm. Gmünd
FC Denzlingen
FC DenzlingenDenzlingen
14:00live

Der Sechzehnte (13 Punkte, 18:21) misst sich mit dem Schlusslicht (6 Punkte, 17:30) – ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel. Fehlervermeidung und Geduld im letzten Drittel stehen über allem.

Wie wird das Spiel enden? Mache bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa hier mit.

---

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensb.
14:00

Der Fünfzehnte (15 Punkte, 23:29) sucht Stabilität gegen einen Fünften mit leicht negativer Tordifferenz (28:29), aber konstanter Ausbeute. Früh gewonnene Zweikämpfe im Mittelfeld könnten den Hausherren Luft verschaffen.

Sa., 08.11.2025, 14:30 Uhr
Karlsruher SC
Karlsruher SCKarlsruhe II
FC 08 Villingen
FC 08 VillingenVillingen
14:30

Der Zehnte (19 Punkte, 22:26) empfängt den Achten (21 Punkte, 28:29). Zwei Teams mit ähnlichem Profil – wer auf den Flügeln mehr Tiefe erzeugt, nimmt die knappen Punkte mit.

Sa., 08.11.2025, 14:30 Uhr
FSV Hollenbach
FSV HollenbachHollenbach
Türkspor Neckarsulm
Türkspor NeckarsulmTürk Neckars
14:30

Der Dreizehnte (16 Punkte, 24:29) und der Vierzehnte (15 Punkte, 21:26) trennen nur Nuancen. Disziplin in der Restverteidigung und Konsequenz bei zweiten Bällen dürften den Ausschlag geben.

Sa., 08.11.2025, 14:30 Uhr
VfR Aalen
VfR AalenVfR Aalen
SV Oberachern
SV OberachernOberachern
14:30live

Der Spitzenreiter ist ungeschlagen (12-3-0, 32:7) und trifft auf den Vierten (26 Punkte, 23:22). Die beste Defensive der Liga steht vor einem Reifecheck – Kleinigkeiten bei Standards und im Umschalten entscheiden.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
Türkischer SV Singen
Türkischer SV SingenTSV Singen
SSV Reutlingen
SSV ReutlingenReutlingen
14:30

Der Elfte (19 Punkte, 18:37) bringt mehr Zähler mit, der Zwölfte (16 Punkte, 22:26) die engere Torbilanz. Viel spricht für ein taktisch diszipliniertes Spiel, in dem die Fehlerquote minimiert werden muss.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 06.11.2025, 11:00 Uhr
Timo BabicAutor