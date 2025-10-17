 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
– Foto: Tobias Sellmaier

Führungsduo im direkten Duell: Besteht Gaildorf in Allmersbach?

Bezirksliga Rems/Murr/Hall: Die Übersicht aller Partien des 9. Spieltags

Der 9. Spieltag der Bezirksliga Rems/Murr/Hall bringt packende Duelle. Während SV Allmersbach und TSV Gaildorf ihre Führungspositionen verteidigen wollen, kämpfen Teams wie TSV Michelfeld und TSV Nellmersbach weiterhin um wichtige Zähler gegen den Abstieg.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SV Allmersbach
SV AllmersbachAllmersbach
TSV Gaildorf
TSV GaildorfTSV Gaildorf
15:00live

Spitzenspiel: SV Allmersbach empfängt TSV Gaildorf. Allmersbach möchte die makellose Bilanz weiter ausbauen, während Gaildorf auswärts gewinnen möchte, um die Führung zu übernehmen.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SG Oppenweiler-Strümpfelbach
SG Oppenweiler-StrümpfelbachOppenweiler
TSV Obersontheim
TSV ObersontheimObersontheim
15:00

SG Oppenweiler-Strümpfelbach trifft auf TSV Obersontheim. Die Gastgeber wollen ihre gute Platzierung festigen, Obersontheim sucht wichtige Zähler, um im Mittelfeld Anschluss zu halten.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SGM Kreßberg
SGM KreßbergSGM Kreßberg
TSV Schmiden
TSV SchmidenTSV Schmiden
15:00

SGM Kreßberg spielt gegen TSV Schmiden. Kreßberg als Aufsteiger will seine Saisonziele untermauern, Schmiden will den dritten Tabellenplatz verteidigen und den Druck auf die Spitze aufrechterhalten.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SC Urbach
SC UrbachSC Urbach
TSV Rudersberg
TSV RudersbergRudersberg
15:00

SC Urbach empfängt TSV Rudersberg. Urbach muss gegen den Tabellenkeller punkten, Rudersberg will den Rückstand zu den oberen Mittelfeldplätzen verkürzen.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
VfL Mainhardt
VfL MainhardtMainhardt
SV Unterweissach
SV UnterweissachUnterweissa.
15:00

VfL Mainhardt trifft auf SV Unterweissach. Mainhardt möchte seinen Aufwärtstrend bestätigen, Unterweissach als Aufsteiger will weiter Boden im Mittelfeld gewinnen.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SV Breuningsweiler
SV BreuningsweilerBreuningsw.
TSV Michelfeld 1954
TSV Michelfeld 1954TSV Michelf.
15:00

SV Breuningsweiler spielt gegen TSV Michelfeld. Breuningsweiler muss dringend punkten, um den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze zu wahren, während Michelfeld auf den ersten Saisonsieg hofft.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Schornbach
TSV SchornbachSchornbach
TURA Untermünkheim
TURA UntermünkheimU`münkheim
15:00

TSV Schornbach empfängt TURA Untermünkheim. Schornbach will seinen oberen Tabellenplatz festigen, Untermünkheim kämpft weiterhin gegen den Abstieg.

So., 19.10.2025, 16:00 Uhr
TSV Schwaikheim
TSV SchwaikheimSchwaikheim
TSV Nellmersbach
TSV NellmersbachNellmersbach
16:00

TSV Schwaikheim trifft auf TSV Nellmersbach. Schwaikheim möchte die Serie ausbauen und das Mittelfeld stabilisieren, während Nellmersbach dringend Punkte für den Klassenerhalt benötigt.

