Führungsduo Auerbach/Trabitz ohne Makel - Grafenwöhr bleibt dran

Betrachten wir noch die Ergebnisse der Mannschaften, die - weil im hinteren Tabellendrittel platziert - Sorgenfalten besitzen: Da ist beim SV Kohlberg (14./3) die erhoffte, sofortige Reaktion auf den Trainerwechsel ausgeblieben, setzte es doch bei der Steinwaldelf des TSV Erbendorf (7./14) eine deutliche 0:4-Niederlage. Keinen Sieger hatten zwei Duelle, in denen sich vier gefährdete Teams in direkten Duellen gegenüberstanden: In Eschenbach trennte sich der SC (12./9) im Nachbarderby vom FC Vorbach (9./12) 3:3, ein paar Kilometer weiter musste sich der SC Kirchenthumbach (13./8) gegen den VfB Rothenstadt (11./9) mit einem 1:1 begnügen. Hier wie dort also weder "Fisch noch Fleisch" für alle Beteiligten, gegen einen Mitkonkurrenten wäre ein Dreier natürlich doppelt wichtig gewesen.

"Wir sind gut ins Spiel gekommen und konnten das erste Tor gut herausspielen. In der Folge haben wir es versäumt, das zweite Tor nachzulegen. Dennoch haben wir es dann kurz vor der Halbzeit geschafft, auf 2:0 zu erhöhen. Defensiv hatten wir das Spiel im Griff, auch nachdem Eslarn sich in der zweiten Halbzeit offensiver ausgerichtet hat. Hier hätten wir es spielerisch besser machen können und hätten die sich ergebenden Räume besser bespielen müssen. Es war heute vor allem eine Willensleistung meines Teams und dementsprechend war der Sieg auch - aus meiner Sicht - verdient", so Gästespielercoach Daniel Maier.

"Schade, leider haben uns zwei individuelle Fehler heute die Punkte gekostet. Das Spiel war unterm Strich auf Augenhöhe, anfangs hat man meinem Team ein bisschen Nervosität angemerkt. Trotzdem haben wir stark gekämpft und eigentlich nichts Großartiges anbrennen lassen. Zwei Leichtsinnigkeiten unsererseits, die uns normal nicht passieren, führen dann zum 0:2-Halbzeitstand. Nach der Pause waren wir richtig bissig, haben alles in die Waagschale geworfen und auch richtig gut verteidigt. Leider wurde uns der Treffer zum 1:2 aberkannt, das ist bitter, da wäre es hintenraus sicherlich nochmal spannend geworden. Das 0:3 war dann klar, weil wir alles nach vorne geworfen haben. Trotz der Niederlage können wir erhobenen Hauptes unsere erste Heimniederlage hinnehmen", sagte TSV-Spielertrainer Peter Rackl.

Nach einer Anfangsphase des gegenseitigen "Beschnupperns" war eine gekonnt vorgetragene Kombiniation der Ausgangspunkt für die Gästeführung nach einer Viertelstunde. Auerbach drückte nun aufs Gaspedal, kam zu weiteren Einschußchancen, ehe TSV-Torjäger Sebastian Striegl in der 24. Minute den ersten "Aufreger" in der Gästebox erzeugte. Nachdem auf der Gegenseite Matthias Förster nach 35 Zeigerumdrehungen noch ein "Riesenbrett" liegen gelassen hatte, machte er Manuel Trenz nur wenig später besser, als er einen Abwehrschnitzer des TSV eiskalt mit dem 0:2 bestrafte. Nach Wiederbeginn agierte die Heimelf mutiger, haderte dann damit, dass das vermeintliche 1:2 wegen Abseits keine Anerkennung fand. Im weiteren Verlauf holte die Heimelf alles aus sich heraus, um die Partie noch einmal spannender werden zu lassen, was ihr jedoch nicht mehr gelingen sollte. Das späte 0:3 hatte dann nur noch statistischen Wert.

Gut erholt von der ersten Saisonniederlage zeigte sich die SpVgg im Heimspiel gegen den Gast aus Oberfranken, der am Ende klare 3:0-Sieg war auch in der Höhe hochverdient. Während der Aufsteiger in die Erfolgsspur zurückkehrte und damit dem Tabellenführer aus Auerbach weiter im Nacken sitzt, rutschen die Gäste nach nun fünf Matches in Folge ohne Sieg in eine nicht ungefährliche Region der Tabelle ab, beträgt der Abstand zum ersten "Schleudersitz" doch nur noch zwei Punkte. Beide Trainer fassen die Geschehnisse in ausführlichen Statements zusammen:

"Der heutige Sieg geht auch in dieser Höhe vollkommen in Ordnung. Nach der Niederlage in Auerbach nahm ich Veränderungen in der Startelf vor. Von der ersten Minute an verlagerte sich das Geschehen fast ausschließlich in die Hälfte der Gäste, die sich mit zehn Mann tief in der Defensive verschanzten und lediglich auf vereinzelte Konter setzten. Mit dem Pausenpfiff fiel schließlich die verdiente Führung. Nach dem Seitenwechsel sorgten taktische Umstellungen sowie die Hereinnahme zusätzlicher Qualität für noch mehr Offensivdruck. Zahlreiche Chancen wurden herausgespielt, allerdings fehlte im Abschluss teilweise das nötige Glück - zudem erwischte der gegnerische Torhüter einen sehr guten Tag. Persönlich möchte ich Fatih Demir zu seinem Doppelpack gratulieren. Am Ende stand ein hochverdienter Erfolg, nicht mehr und nicht weniger. Festzuhalten bleibt allerdings, dass gegen den kommenden Gegner aus Eslarn eine klare Leistungssteigerung nötig sein wird, um weiterhin an der Tabellenspitze dranzubleiben", sagte SpVgg-Coach Thomas Baier.

"In der ersten Halbzeit haben wir es sehr gut gemacht, klar hatte Trabitz mehr Spielanteile, zudem kann man nicht leugnen, dass die SpVgg doch einige herausragende Kicker in ihren Reihen besitzt, da kann man schon ein wenig neidisch sein. Nichtsdestotrotz haben wir gut dagegengehalten, konnten den ein oder anderen Entlastungsangriff starten und haben den Gegner insgesamt gut vom Tor weggehalten. Und dann - momentan für uns einfach typisch - kommt zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt der erste Gegentreffer durch ein Eigentor nach einer Ecke. Nach der Pause machte sich dann bemerkbar, dass wir in dieser Woche nicht trainieren konnten. Einmal platzbedingt und dann wollten wir nicht riskieren, dass die Kranken, die wir hatten, einen Rückschlag bekommen. So hat man gemerkt, dass vor allem bei den zuletzt Kranken, die Kraft zunehmend nachließ. Nach dem 2:0 war es dann schwer, unter dem Strich war es sicherlich ein verdienter Sieg von Trabitz, auch in der Höhe. Die Trauben hingen hoch, die Mannschaft hat gegeben, was sie geben konnte. Ein Lob noch dem Schiedsrichter, der souverän leitete, viel mit Spielern und den Trainern kommunizierte, so etwas gefällt mir. Es gilt nun, uns gegenseitig wieder aufzurichten. Auch wenn es aktuell schwere Spiele sind und auch die äußeren Umstände nicht unbedingt günstig sind - den Kopf in den Sand zu stecken, war noch nie mein Ding. Wir glauben weiter an uns, irgendwann wird das Glück auch uns mal wieder hold sein. Nun schauen wir nach vorne, ab sofort gilt des Fokus dem Spiel gegen Tremmersdorf. Wir arbeiten darauf hin, dass wir uns endlich einmal wieder für den Aufwand belohnen. Heute haben wir verdient verloren", so Gästetrainer Michael Kaufmann.

Tore: 1:0 Michael Lehner (45.+1/Eigentor), 2:0 und 3:0 Fatih Demir (60./68.) - Schiedsrichter: Robert Stich - Zuschauer: 150 - Zeitstrafe für Christopher Fleischmann (86./Trabitz)