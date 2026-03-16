Führung zweimal verspielt – Chancenplus bleibt unbelohnt

– Foto: Reinhard Rehkamp

Der TuS Bersenbrück hat sich im Oberliga-Derby gegen den SC Spelle-Venhaus mit einem 2:2-Unentschieden begnügen müssen. Vor 446 Zuschauern im Hasestadion zeigte die Mannschaft von Trainer Andy Steinmann über weite Strecken eine engagierte Leistung, ließ jedoch mehrfach die Chance liegen, das Spiel frühzeitig zu entscheiden.

Kurz nach dem Seitenwechsel gelang den Gästen der Ausgleich. Janik Jesgarzewski traf in der 56. Minute ebenfalls nach einer Standardsituation zum 1:1.

Die Partie begann aus Sicht der Gastgeber optimal. Bereits in der 3. Minute brachte Connor Rohra den TuS nach einer Ecke mit seinem ersten Treffer für Bersenbrück früh in Führung. In der Folge erspielten sich die Gastgeber mehrere Möglichkeiten, verpassten jedoch einen weiteren Treffer und nahmen das knappe 1:0 mit in die Pause.

Lührmann bringt TuS erneut in Front

Die Bersenbrücker reagierten schnell und übernahmen wieder die Kontrolle über das Spiel. In der 62. Minute köpfte Markus Lührmann eine Flanke von Michel Eickschläger zur erneuten Führung ins Tor. Auch danach blieb der TuS die aktivere Mannschaft und hatte weitere Möglichkeiten, die Entscheidung herbeizuführen.

Später Ausgleich sorgt für Frust

In der Schlussphase wurde das Derby jedoch noch einmal spannend. Nach einem Ballverlust in der Defensive nutzte Tom Winnemöller in der 84. Minute die Gelegenheit zum 2:2-Ausgleich für Spelle-Venhaus.

So blieb es nach einem intensiven Flutlichtspiel bei der Punkteteilung. Für beide Teams ist das Ergebnis im Kampf um die oberen Tabellenplätze nur bedingt hilfreich. Der TuS Bersenbrück steht nach 20 Spielen mit 34 Punkten weiterhin auf Rang vier der Oberliga Niedersachsen.

Am kommenden Spieltag wartet bereits die nächste Aufgabe: Dann gastiert der TuS beim Lüneburger SK Hansa.

TuS Bersenbrück – SC Spelle-Venhaus 2:2

TuS Bersenbrück: Nils Böhmann, Nicolas Eiter, Fyn Luca Ebeling, Connor Rohra (80. Elia Zucht), Hakim Traoré (87. Jeremiah Winter), Moritz Waldow, Marcos Alvarez (69. Patrick Greten), Mathis Wellmann, Michel Eickschläger (80. Patrick Siemer), Markus Lührmann, Saikouba Manneh (78. Maik Emmrich) - Trainer: Andy Steinmann

SC Spelle-Venhaus: Mattis Niemann, Leon Dosquet, Janik Jesgarzewski, Jost Krone (64. Jan-Hubert Elpermann), Jan Popov, Niklas Oswald, Marvin Kehl, Luca Tersteeg (80. Tjark Höpfner), Felix Golkowski, Tom Winnemöller, Jip Kemna (83. Artem Popov) - Trainer: Henry Hupe

Schiedsrichter: Jan Kruse - Zuschauer: 446

Tore: 1:0 Connor Rohra (3.), 1:1 Janik Jesgarzewski (56.), 2:1 Markus Lührmann (62.), 2:2 Tom Winnemöller (84.)