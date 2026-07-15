Führung verspielt: Späte Standardtore drehen die Partie

Nach dem Erfolg gegen Regionalligist HSC Hannover zeigte der TuS Bersenbrück auch gegen den Oberligisten aus Westfalen über weite Strecken einen strukturierten Auftritt. Die Gastgeber setzten viele der taktischen Vorgaben ihres Trainers um und erarbeiteten sich Vorteile im Spiel. Kurz nach Wiederbeginn belohnte sich der TuS für seinen Aufwand. In der 48. Minute brachte Markus Lührmann die Gastgeber mit dem 1:0 in Führung. In der Folge boten sich Möglichkeiten, den Vorsprung auszubauen und die Partie frühzeitig zu entscheiden, doch der zweite Treffer fiel nicht.

Zwei Standards entscheiden die Partie Die mangelnde Chancenverwertung machte sich in der Schlussphase bemerkbar. In der 89. Minute gelang Mick Jonas Runte nach einer Standardsituation der Ausgleich für die Gäste. Nur wenig später drehte Preußen Münster II die Begegnung vollständig: Manuel Adrian Harmann verwandelte in der 90. Minute einen direkten Freistoß zum 2:1-Endstand. Damit musste der TuS trotz einer über weite Strecken überzeugenden Leistung erstmals in der laufenden Sommervorbereitung eine Niederlage hinnehmen.