Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Führung verspielt: Späte Standardtore drehen die Partie
Der TuS Bersenbrück hat im vierten Testspiel der Sommervorbereitung eine späte Niederlage hinnehmen müssen. Gegen die Reserve von SC Preußen Münster unterlag die Mannschaft von Trainer Hanjo Vocks im Hasestadion mit 1:2, nachdem sie bis kurz vor Schluss geführt hatte.
Nach dem Erfolg gegen Regionalligist HSC Hannover zeigte der TuS Bersenbrück auch gegen den Oberligisten aus Westfalen über weite Strecken einen strukturierten Auftritt. Die Gastgeber setzten viele der taktischen Vorgaben ihres Trainers um und erarbeiteten sich Vorteile im Spiel.
Kurz nach Wiederbeginn belohnte sich der TuS für seinen Aufwand. In der 48. Minute brachte Markus Lührmann die Gastgeber mit dem 1:0 in Führung. In der Folge boten sich Möglichkeiten, den Vorsprung auszubauen und die Partie frühzeitig zu entscheiden, doch der zweite Treffer fiel nicht.
Zwei Standards entscheiden die Partie
Die mangelnde Chancenverwertung machte sich in der Schlussphase bemerkbar. In der 89. Minute gelang Mick Jonas Runte nach einer Standardsituation der Ausgleich für die Gäste. Nur wenig später drehte Preußen Münster II die Begegnung vollständig: Manuel Adrian Harmann verwandelte in der 90. Minute einen direkten Freistoß zum 2:1-Endstand.
Damit musste der TuS trotz einer über weite Strecken überzeugenden Leistung erstmals in der laufenden Sommervorbereitung eine Niederlage hinnehmen.
Nächster Test gegen Rot-Weiß Maaslingen
Trotz des unglücklichen Spielausgangs dürfte der Auftritt weitere wichtige Erkenntnisse für das Trainerteam geliefert haben. Vor allem in der Spielanlage präsentierte sich der TuS erneut organisiert, auch wenn die Konzentration bei Standardsituationen in der Schlussphase nachließ.
Bereits am Sonntag bietet sich die nächste Gelegenheit zur weiteren Entwicklung. Dann trifft der TuS Bersenbrück in Schlichthorst auf den westfälischen Oberligisten SC Rot-Weiß Maaslingen. Anpfiff ist um 14 Uhr.