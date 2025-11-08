Führung verspielt

Starker Nebel beeinträchtigte die Sicht aller Beteiligten beim Flutlichtspiel im SIBRE-SPORTZENTRUM HAARWASEN in Haiger.

Der KSV Hessen Kassel fand bei den schwierigen Bedingungen besser in die Partie, vergab jedoch die ersten beiden guten Chancen während einer Behandlungspause von Eros Dacaj. Anschließend übernahm der TSV Steinbach Haiger das Heft des Handelns, scheiterte seinerseits jedoch ebenfalls mit besten Chancen am Schlussmann der Gäste. Erst in der zweiten Hälfte fiel der erste Treffer im hessischen Duell. In der 48. Minute spielte Serkan Firat den Ball von der rechten Seite in die Mitte, wo Gwang-In Lee das Leder zum 1:0 einschob. Den Ausgleich erzielte Phinees Bonianga mit einem Sonntagsschuss am Freitagabend (75.). In der Schlussphase entwickelte sich die Partie zu einem offenen Schlagabtausch, bei dem die Löwen aus Nordhessen das glücklichere Ende durch einen Treffer von Yannick Stark in der 84. Minute hatten. Die Gastgeber vergaben anschließend noch die Großchance zum 2:2-Ausgleich, als Tim Kircher freistehend am Keeper scheiterte. Somit blieb es am Ende bei der unglücklichen Heim-Niederlage des TSV Steinbach Haiger.