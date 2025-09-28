Führung verpasst, Klatsche kassiert: Höchste Saisonniederlage für den SC Maisach

Nichts zu holen gab es für den SC Maisach. Die Mannschaft von Trainer Thomas Stehle verlor beim TSV Oberalting klar mit 0:5 (0:2).

Maisach – Nach zuvor drei Spielen ohne Niederlage wurden die Maisacher vom TSV Oberalting auf den harten Boden der Kreisliga-Realität zurück. „Die Niederlage geht absolut in Ordnung, auch in der Höhe“, meinte Stehle. Allerdings hatte der Maisacher Cheftrainer auch personell einige Ausfälle zu verkraften. Vor allem in der zweiten Halbzeit ging den Gästen mächtig die Puste aus, was die Gastgeber eiskalt ausnutzten.

Nach zehn Minuten verpasste Jean-Philipp Rinklif das mögliche Führungstor für den SCM. Einen Vorwurf wollte Stehle dem nach einer Verletzung zurückgekehrten Angreifer allerdings nicht machen.

Ben Dotterweich (35.) und Murat Tekeli (45.) trafen stattdessen noch vor der Pause für die Aubachtaler. Zwei Minuten nach Wiederbeginn erzielte Marco Gosemann das 3:0 für Oberalting. Die Moral der Maisacher war spätestens jetzt dahin. Moritz Dreher (57.) und Roman Hüttling per Elfer (81.) machten die höchste Maisacher Saisonniederlage perfekt. (Dirk Schiffner)