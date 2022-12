Führung, Rückstand, Tore ohne Ende: Offensivfestival in Scherpenberg Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: Der SV Scherpenberg gewinnt bei einem wahren Torfestival mit 5:4 gegen den PSV Wesel und verteidigt die Tabellenführung.

Dass der SV Scherpenberg eine ganze Menge Offensivpower mitbringt und reichlich Tore erzielen kann, dürfte in Gruppe 2 der Landesliga Niederrhein bekannt sein. Mittlerweile sind es 50 Tore nach 15 Spielen - eine Liga für sich. An diesem letzten Spieltag vor der Winterpause war aber wirklich auch jedes Tor dringend notwendig. Gegen den PSV Wesel gab es zum Jahresabschluss ein 5:4-Torfestival, das Scherpenberg letztlich knapp gewann.

Bis zur Schlussviertelstunde hatte die knappe Führung Bestand, Wesel war auf dem besten Weg die Überraschung perfekt zu machen. Dann aber schlug die beste Offensive der Liga doch noch mal zurück - in unnachahmlicher Manier. Der Knoten war offensichtlich geplatzt, binnen vier Minuten drehte Scherpenberg, in Person von Darius Strode (76./79.) und Tim Ramroth (78.), das Spiel zu seinen Gunsten. Doch das war noch lange nicht der Schlusspunkt an diesem denkwürdigen Sonntagnachmittag. Wesel verkürzte durch Florian Karwaths Tor auf 3:4 (83.), bevor beiden Mannschaften in den Schlussminuten noch jeweils ein Treffer gelang. Berkan Toptas konterte Maximilian Stellmachs Tor zum 5:3 umgehend und besiegelte den 5:4-Endstand. Mehr sollte den tapfer kämpfenden Weselern allerdings nicht mehr gelingen. Am Ende stand also der Heimsieg für den SV Scherpenberg und damit die erfolgreiche Verteidigung der Tabellenspitze.

So spielten die Mannschaften

SV Scherpenberg – PSV Wesel 5:4

SV Scherpenberg: Martin Hauffe (94. Tobias Prigge), Ouassim El Abdouni (73. Maximilian Stellmach), Hendrik Willing, Ibrahim Üzüm, Yunus Emre Kocaoglu (96. Jonas Mende), Valdet Totaj (79. Tim Keinert), Andre Meier, El Houcine Bougjdi (98. Linus Ansumana), Tim Ramroth, Ole Egging, Darius Strode - Trainer: Deniz Günes - Trainer: Ralf Gemmer - Trainer: Fabian Scholz

PSV Wesel: Jamie van Dornick, Johannes Bruns (64. Jona Sobotta), Timo Giese, Lennart Laader, Philipp Divis, Lauritz Meis (84. Berkan Toptas), Jost Kasparek (83. Yannik Oenning), Luis Jakob Blaswich, Florian Karwath, Necati Güclü, Felix Gehrmann - Trainer: Björn Assfelder

Schiedsrichter: Stefan van Wickeren () - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Valdet Totaj (12.), 1:1 Nico Giese (44.), 1:2 Necati Güclü (47.), 2:2 Darius Strode (76.), 3:2 Tim Ramroth (78.), 4:2 Darius Strode (79.), 4:3 Florian Karwath (83.), 5:3 Maximilian Stellmach (90.), 5:4 Berkan Toptas (90.)