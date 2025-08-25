Führung, Rückstand, Ausgleich – KFC müht sich zum Punkt in Sonsbeck

Den Weg von den Kabinen auf den Platz des SV Sonsbeck kennt Jonas Holzum ganz genau. Viele Male hat er ihn in den vergangenen Jahren zurückgelegt. So auch am Samstag, als er mit seinem neuen Team, dem KFC Uerdingen, erstmals bei seinen Ex-Kollegen vorstellig wurde. Dieses Mal bog Holzum also anders ab als sonst und bereitete sich auf der anderen Seite des Spielfeldes auf das anstehende Match vor.
Dass Jonas Holzum bei seiner Vorgeschichte im Fokus des ein oder anderen Zuschauers stand, dürfte niemanden überraschen. Vor Anpfiff klatschte er kräftig in die Hände, schlug einmal gegen jeden Pfosten und von unten gegen die Latte. Dann konnte es losgehen. Der Keeper machte seine Sache über die 90 Minuten ordentlich, parierte einige Bälle souverän. Bei den Gegentoren traf den jungen Keeper keine Schuld.
Holzum hatte beste Sicht auf das, was seine Teamkollegen vor ihm in Sonsbeck auf den Rasen brachten. Und das war von Anfang an druckvoll. Der KFC hatte sich offenbar vorgenommen, den SV Sonsbeck frühzeitig zu stören und so kaum zur Entfaltung kommen lassen zu wollen. So liefen die offensiven Außen schon bei kurzen Abstößen den Gegner an, um Fehler zu erzwingen. Die wurden auch gemacht, aber aus denen konnte der KFC zunächst kein Kapital schlagen.
Gefährlich wurde es eher nach ruhenden Bällen. Nach Foul an Reck versuchte sich der nun nicht mehr gesperrte Yasin-Cemal Kaya per direktem Freistoß, doch sein Schuss unter der Mauer durch war kein Problem für den Sonsbecker Schlussmann (9.). Zehn Minuten später hatten die zahlreichen Fans der Uerdinger dann Grund zum Jubeln. Alexander Lipinski wurde im Strafraum nach sehenswerter Drehung unsanft zu Boden gebracht, der Publikumsliebling verwandelte den fälligen Strafstoß selbst. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit erspielten sich die Gäste keine nennenswerten Chancen mehr. Stattdessen lag es an Jonas Holzum, dass der SV Sonsbeck das Spiel nicht egalisierte. Mehrfach war er gegen seine alten Kollegen zur Stelle und hielt die Bälle, die aufs Tor kamen.
Den Start in die zweite Halbzeit haben die blau-roten Uerdinger dann allerdings verpennt. Es waren nur wenige Sekunden gespielt, als Klaus Keisers den Ball zum Ausgleich ins Netz beförderte. Wenig später kam es noch dicker für den KFC. Anthony Oscasindas ließ sich in einem Zweikampf abkochen, lief hinterher und brachte seinen Gegenspieler dabei zu Fall, Strafstoß für Sonsbeck. Den verwandelte Philipp Elspaß souverän zum 2:1 (57.).
In Rückstand liegend wechselte Trainer Julian Stöhr Mitte der zweiten Halbzeit Stürmer Ephraim Kalonji ein, der dem Krefelder Offensivspiel neue Impulse geben sollte. Denn das war nach dem Seitenwechsel quasi komplett zum Erliegen gekommen. Und der Trainer sollte ein gutes Händchen beweisen. Kalonji war es, der den Ball auf die rechte Seite spielte und so den erneuten Ausgleich einleitete. Lipinski nahm den Ball direkt und legte quer. In der Mitte stand Etienne-Noel Reck genau dort, wo ein Mittelstürmer zu stehen hat – und erzielte sein zweites Saisontor (71.).
In der Folge hatten die Gäste wieder mehr vom Spiel, doch ein weiteres Tor wollte weder auf der einen noch auf der anderen Seite fallen – somit hat die Ungeschlagen-Serie von Julian Stöhr und dem KFC Uerdingen auch nach dem zweiten Spieltag in der Oberliga Niederrhein weiter Bestand.