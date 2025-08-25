Führung, Rückstand, Ausgleich – KFC müht sich zum Punkt in Sonsbeck

Holzum hatte beste Sicht auf das, was seine Teamkollegen vor ihm in Sonsbeck auf den Rasen brachten. Und das war von Anfang an druckvoll. Der KFC hatte sich offenbar vorgenommen, den SV Sonsbeck frühzeitig zu stören und so kaum zur Entfaltung kommen lassen zu wollen. So liefen die offensiven Außen schon bei kurzen Abstößen den Gegner an, um Fehler zu erzwingen. Die wurden auch gemacht, aber aus denen konnte der KFC zunächst kein Kapital schlagen.

Gefährlich wurde es eher nach ruhenden Bällen. Nach Foul an Reck versuchte sich der nun nicht mehr gesperrte Yasin-Cemal Kaya per direktem Freistoß, doch sein Schuss unter der Mauer durch war kein Problem für den Sonsbecker Schlussmann (9.). Zehn Minuten später hatten die zahlreichen Fans der Uerdinger dann Grund zum Jubeln. Alexander Lipinski wurde im Strafraum nach sehenswerter Drehung unsanft zu Boden gebracht, der Publikumsliebling verwandelte den fälligen Strafstoß selbst. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit erspielten sich die Gäste keine nennenswerten Chancen mehr. Stattdessen lag es an Jonas Holzum, dass der SV Sonsbeck das Spiel nicht egalisierte. Mehrfach war er gegen seine alten Kollegen zur Stelle und hielt die Bälle, die aufs Tor kamen.

Fehlstart nach der Pause

Den Start in die zweite Halbzeit haben die blau-roten Uerdinger dann allerdings verpennt. Es waren nur wenige Sekunden gespielt, als Klaus Keisers den Ball zum Ausgleich ins Netz beförderte. Wenig später kam es noch dicker für den KFC. Anthony Oscasindas ließ sich in einem Zweikampf abkochen, lief hinterher und brachte seinen Gegenspieler dabei zu Fall, Strafstoß für Sonsbeck. Den verwandelte Philipp Elspaß souverän zum 2:1 (57.).