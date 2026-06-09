Führung reicht nicht: Meister Deinste dreht Partie in der Schlussphase

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In der 2. Kreisklasse Stade hat der FC Mulsum/Kutenholz II das Spitzenspiel gegen den bereits feststehenden Meister Deinster SV II mit 1:2 verloren. Die Gastgeber lieferten sich mit den Gästen eine offene Partie, konnten die vierte Niederlage in Folge jedoch nicht verhindern.

Mulsum/Kutenholz kam mehrfach in aussichtsreiche Situationen, spielte den vorletzten Pass jedoch nicht konsequent genug oder schloss zu früh ab. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie ausgeglichen.

„In der ersten Halbzeit hatten wir aus meiner Sicht ein leichtes Übergewicht. Allerdings haben wir aus unseren Möglichkeiten zu wenig gemacht“, erklärte Mu/Ku-Trainer Marvin Gudd. Über die gesamten 90 Minuten versuchten beide Mannschaften immer wieder, fußballerische Lösungen zu finden. Lange Bälle blieben auf beiden Seiten eher die Ausnahme.

In der 75. Minute gingen die Gastgeber in Führung. Torsten Pape traf mit einem Ball, der direkt vor dem Torwart noch einmal aufsetzte und dadurch schwer zu parieren war. „Auch nach der Pause sind wir gut ins Spiel gekommen und gehen dann etwas glücklich mit 1:0 in Führung“, führte Gudd aus.

Die Führung hielt jedoch nicht bis zum Schlusspfiff. „In den letzten 20 Minuten hat Deinste dann aber noch einmal richtig Druck gemacht und sich Chance um Chance erspielt“, berichtete Gudd. Torhüter Henrik Engelhardt bewahrte seine Mannschaft dabei mehrfach mit starken Paraden vor einem Gegentor.

In der 81. Minute glich Nino Johansen nach einem Konter zum 1:1 aus. Drei Minuten später traf Julian Klein zum 2:1. Der Treffer fiel nach einer Ecke, bei der die Hausherren am zweiten Pfosten nicht aufmerksam genug war. Bei beiden Gegentoren war Engelhardt machtlos.