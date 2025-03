Führung nach zehn Sekunden: Lenggries legt Weichen für Derby-Sieg früh

Lediglich 25 Minuten lange baute der Lenggrieser SC am Samstagnachmittag bei der DJK Waldram Druck auf und trieb das Spiel nach vorne. „Dann haben wir uns aufs Verteidigen verlegt“, hatte Coach Tom Mürnseer beobachtet. Doch in diesen ersten Minuten erzielten die Gäste eben auch zwei Treffer zum 3:1 (2:0)-Sieg insgesamt. Kein Wunder, dass da DJK-Trainer Reiner Leitl erklärte: „Das Spiel haben wir in der ersten Halbzeit verloren, die zweite war dann okay.“