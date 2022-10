Führung in Überzahl zweimal vergeigt!

Nach dem Sieg in der Vorwoche gegen Schwabsberg/Buch wollte unsere Mannschaft gegen die TSG Schnaitheim nachlegen. Bereits von der ersten Minute an aber wurde klar, dass die Gäste keinesfalls etwas zu verschenken hatten. Zwar spielte man zum Teil gefällig nach vorne, doch die TSG-Defensive stand insgesamt sehr gut und ließ nur wenig zu. In der 27.Minute war ein Abwehrspieler dann aber doch einmal einen Schritt zu spät und traf Jonas Ilg am Fuß, was Schiedsrichter Petz mit einem Elfmeterpfiff ahndete. Mike Viehöfer trat an und verwandelte sicher zum 1:0. In der Folge war Schnaitheim über Konter sporadisch gefährlich, insgesamt aber hatte man das Spiel ganz gut im Griff. Nach dem Wechsel mussten die Gäste einen Feldverweis hinnehmen. Doch die numerische Überzahl merkte man in der Folge dem Spiel nur sehr wenig an. Unkonzentriertheiten und mangelnde Abstimmung machten sich breit und so fiel das 1:1 genau aus einer solchen Szene, bei der man sich nicht einig im Abwehrverhalten war. Dennoch legte man nach dem 1:1 wieder zu und vor allem über Janik Mittelbachs rechte Seite kamen einige gefährliche Flanken vor das Tor, die von der TSG-Abwehr aber alle noch entschärft werden konnte. Die erneute Führung fiel dann in der 74.Minute durch Jonas Ilg, der einen Schuss von Gold aus gut 16 Metern vor Torhüter Karnisky unhaltbar abfälschte. Wieder war man sich im Anschluss aber seiner Führung zu sicher und ließ einige Standardsituationen zu, wovon eine zum 2:2-Ausgleichstreffer in der 76.Minute führte. Aber auch hier hatte man mehrere Male die Gelegenheit zu klären, brachte den Ball aber einfach nicht aus dem Gefahrenbereich und wurde dafür umgehend bestraft. In einer völlig offenen Schlussphase versuchte unsere Mannschaft noch einmal alles, um das 3:2 zu machen. Doch am Ende musste man sich mit dem Remis begnügen, zumal auch die TSG bei einem Konter noch eine Siegchance hatte. Insgesamt aber ein gerechtes Ergebnis.