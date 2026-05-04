Führung, Frust und Fehlentscheidungen

Die Wirth-Elf legte los wie die Feuerwehr und erspielte sich durch Weißenborn, Schleip und Rösener früh mehrere hochkarätige Chancen, die jedoch allesamt ungenutzt blieben. Besser machte es wenig später Harbauer, der nach einer weiten Flanke vom rechten Flügel ungedeckt im Strafraum auftauchte und den Ball per Volley mit links zur frühen Führung im Netz unterbrachte. Und es kam noch besser für Preußen Bad Langensalza: Erneut war es der junge Harbauer, der energisch nachsetzte, sich den Ball an der Grundlinie eroberte und mustergültig auf den freistehenden Schleip zurücklegte. Dieser ließ sich nicht zweimal bitten und verwandelte souverän zum 2:0. Ein Auftakt nach Maß für die Gastgeber. Nach rund einer halben Stunde fanden die Gäste aus Schleiz besser ins Spiel und kamen durch Nietsch zu einer Doppelchance, die jeweils in höchster Not auf der Linie geklärt wurde. Auf der anderen Seite hätte Weißenborn gleich zweimal auf 3:0 erhöhen können, traf den Ball aus kurzer Distanz jedoch nicht sauber. Stattdessen fiel der Anschlusstreffer aus dem Nichts: Ein hoher Ball aus dem Mittelfeld erreichte Pohl, der – stark abseitsverdächtig – frei vor Patzer auftauchte und zum 2:1 einschob. Für zusätzlichen Unmut sorgte eine Szene kurz vor der Pause, als Schleip zum vermeintlichen 3:1 traf, der Treffer jedoch wegen Abseits aberkannt wurde. Bereits zu diesem Zeitpunkt wirkten einige Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns aus Sicht der Gastgeber äußerst unglücklich.

Kurz nach Wiederanpfiff folgte der nächste Rückschlag für die Wirth-Elf: Eine Flanke segelte in den Strafraum, wo Hoyer am langen Pfosten zum 2:2 einköpfte. Torhüter Patzer reklamierte dabei ein klares Foulspiel von Pohl im Luftduell, doch Schiedsrichter Konrad Götze ließ erneut weiterspielen. In der Folge verflachte die Partie zunehmend. Beide Teams schienen sich mit dem Unentschieden arrangiert zu haben, klare Torchancen blieben Mangelware. Überschattet wurde die Schlussphase von einer unschönen Szene, als Pohl auf den Fuß von Patzer trat. Der Schlussmann knickte um und musste verletzt ausgewechselt werden. Für ihn kam Gath ins Spiel. Die spätere Diagnose im Krankenhaus: Mittelfußbruch – damit fällt Patzer für den Rest der Saison aus. Nach dieser Aktion war endgültig die Luft aus dem Spiel. Die Gäste zeigten sich mit der Punkteteilung zufrieden, während Preußen Bad Langensalza offensiv keine Mittel mehr fand, um erneut in Führung zu gehen.