Führung, Frust und Fehlentscheidungen

Während das erste Vorhaben gelang, blieb der erhoffte Sprung nach vorn jedoch aus.
BERICHT von M. Fromm / Preußen Bad Langensalza
Kurz nach Wiederanpfiff folgte der nächste Rückschlag für die Wirth-Elf: Eine Flanke segelte in den Strafraum, wo Hoyer am langen Pfosten zum 2:2 einköpfte. Torhüter Patzer reklamierte dabei ein klares Foulspiel von Pohl im Luftduell, doch Schiedsrichter Konrad Götze ließ erneut weiterspielen. In der Folge verflachte die Partie zunehmend. Beide Teams schienen sich mit dem Unentschieden arrangiert zu haben, klare Torchancen blieben Mangelware. Überschattet wurde die Schlussphase von einer unschönen Szene, als Pohl auf den Fuß von Patzer trat. Der Schlussmann knickte um und musste verletzt ausgewechselt werden. Für ihn kam Gath ins Spiel. Die spätere Diagnose im Krankenhaus: Mittelfußbruch – damit fällt Patzer für den Rest der Saison aus. Nach dieser Aktion war endgültig die Luft aus dem Spiel. Die Gäste zeigten sich mit der Punkteteilung zufrieden, während Preußen Bad Langensalza offensiv keine Mittel mehr fand, um erneut in Führung zu gehen.
Fazit: Nach dem furiosen Beginn fühlt sich das Unentschieden für die Wirth-Elf wie ein verlorener Sieg an. Dennoch bleibt Bad Langensalza – unabhängig von den weiteren Ergebnissen am Wochenende – auf Tabellenplatz neun. Am kommenden Sonntag wartet mit dem heimstarken Aufsteiger aus Büßleben die nächste Herausforderung, bei der die Preußen möglichst nicht leer ausgehen wollen.