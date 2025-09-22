Führung aus der Hand gegeben – Taritas schnürt Doppelpack

Die U23 von Hannover 96 hat am 9. Spieltag der Regionalliga Nord eine bittere Auswärtsniederlage kassiert. Beim Spitzenreiter VfB Oldenburg unterlag die Mannschaft von Trainer Daniel Stendel am Freitagabend mit 2:4 (2:1), obwohl sie zur Pause noch in Führung gelegen hatte.

Die Partie im Marschwegstadion begann mit einem frühen Rückschlag: Taritas brachte den VfB Oldenburg nach 13 Minuten in Führung. Doch Hannover reagierte stark: Alex Vogel glich in der 31. Minute aus, Joseph Ganda drehte das Spiel noch vor der Pause mit dem Treffer zum 2:1 (41.).

Nach dem Seitenwechsel aber zeigte der Tabellenführer, warum er die Liga derzeit anführt: Mai (53.) und Facklam (59.) brachten Oldenburg binnen sechs Minuten wieder in Front. Hannover kämpfte, blieb aber im letzten Drittel ohne Fortune. In der Schlussphase machte erneut Taritas (88.) mit seinem zweiten Treffer den 4:2-Endstand perfekt.

Mit der Niederlage bleibt die 96-U23 bei zwölf Punkten aus neun Spielen stehen und rutscht auf Platz sieben ab. Der Rückstand auf Oldenburg wächst auf bereits 15 Punkte an.