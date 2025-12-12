Führte Weichs in die Kreisliga: Robert Böttcher bleibt zwei weitere Jahre

Nach dem Aufstieg setzt der Kreisligist auf Kontinuität. Robert Böttcher soll die junge Mannschaft in der neuen Liga etablieren.

Der Fußball-Kreisligist SV Weichs hat den Vertrag mit Cheftrainer Robert Böttcher, 34, um zwei weitere Spielzeiten verlängert. Damit setze der Klub ein klares Zeichen für Kontinuität und Vertrauen in die geleistete Arbeit, so Stefan Langer, 2. Abteilungsleiter in Weichs.

Böttcher habe in den vergangenen Jahren maßgeblich dazu beigetragen, dass sich der SV Weichs sportlich wie strukturell positiv entwickelte. Mit großem Engagement habe er eine junge, ehrgeizige Mannschaft geformt, die nicht nur spielerisch, sondern auch charakterlich gewachsen sei. Unter seiner Leitung gelang nach der Saison 2024/25 der Aufstieg, der als Meilenstein in der jüngeren Vereinsgeschichte gelte.