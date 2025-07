Führt er bald Regie? Viktoria angelt sich Talent von Darmstadt 98

Kurz vorm Saisonauftakt mit dem Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth II hat sich Viktoria Aschaffenburg noch einmal verstärkt. Der SVA hat mit Henry Held einen sehr interessanten Spieler mit viel Potential von der U23 des SV Darmstadt 98 verpflichtet. Der 19-jährige zentrale Mittelfeldspieler konnte in der abgelaufenen Saison in der Profireserve der Lilien in der Hessenliga auf sich aufmerksam machen und brachte es in 33 Einsätze auf fünf Treffer und acht Assists.