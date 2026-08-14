Führt Bilal Kamarieh Delay II hoch? Lichtenrade und Wannsee lauern

Delay Sports II Trainer Bilal Kamarieh re – Foto: Frank Arlinghaus

Die Bezirksliga Staffel 3 verspricht ein spannendes Aufstiegsrennen, auch wenn Delay Sports II unter Trainer Bilal Kamarieh als Topfavorit startet. Der Aufsteiger marschierte in der vergangenen Saison durch die Kreisliga A und setzt seinen rasanten Weg fort. Dahinter bringen Stern Marienfelde II und der Lichtenrader BC starke Vorsaisons mit, während Landesliga-Absteiger FV Wannsee sofort wieder nach oben schauen dürfte. Auch Wittenauer SC Concordia und der zweite Absteiger SV Empor Berlin II sind Kandidaten, die man im Blick behalten sollte.

Einschätzung: Empor II besitzt das Potenzial für die obere Tabellenregion, bekommt in Schöneberg aber gleich einen unangenehmen Auftakt.

Empor II kommt aus der Landesliga und gehört damit automatisch zu den interessantesten Mannschaften der neuen Staffel. Dort verlief die vergangene Saison allerdings enttäuschend, am Ende standen lediglich 27 Punkte. Schöneberg II sammelte in der Bezirksliga 40 Zähler und landete im gesicherten Mittelfeld. Für Empor wird der Auftakt deshalb gleich zum Gradmesser: Reicht die Qualität des Landesliga-Absteigers, um direkt eine andere Rolle einzunehmen, oder braucht die Mannschaft zunächst Zeit zur Neuorientierung?

So., 16.08.2026, 13:30 Uhr SSC Teutonia SSC Teutonia II SC Staaken SC Staaken II 13:30 PUSH

Teutonia II spielte mit 54 Punkten eine starke vergangene Saison und gehörte zur erweiterten Spitzengruppe. Die Ausgangspositionen sind unterschiedlich. Da Staaken II in der vergangenen Saison um den Abstieg spielte. Teutonia dürfte versuchen, sich erneut früh oben einzusortieren, während Staaken zeigen muss, dass es diesmal nicht wieder bis zum Schluss eng wird. Einschätzung: Die Vorsaison spricht deutlich für Teutonia II.

So., 16.08.2026, 14:00 Uhr FV Wannsee FV Wannsee Lichtenrader BC 1925 Lichtenrade 14:00 PUSH

Schon am ersten Spieltag wartet ein echtes Spitzenspiel. Wannsee kommt aus der Landesliga zurück und dürfte den Anspruch haben, sich schnell in der oberen Tabellenregion festzusetzen. Allerdings war die vergangene Saison mit 26 Punkten und 92 Gegentoren schwierig. Das weiss auch der Aufstiegstrainer der Saison 24/25 Axel Vogel. Lichtenrade dagegen spielte eine hervorragende Bezirksliga-Runde, holte 59 Punkte und erzielte 95 Tore. Trotzdem steigt das Team von Trainerlegende Detlef Garz am Ende nicht auf. Ihm zur Seite für die neue Saison wird Ex Marienfelde Coach Thomas Huse (24/25) gestellt. Damit treffen Landesliga-Erfahrung und ein eingespieltes Spitzenteam aufeinander. Einschätzung: Ein erster echter Hinweis darauf, wie stark Wannsee nach dem Abstieg einzuschätzen ist. Lichtenrade gilt als Favorit, weil bei Wannsee sehr viele Spieler im Urlaub sind. Laut Trainer Axel Vogel

So., 16.08.2026, 14:00 Uhr FC Stern Marienfelde 1912 Marienfelde II Wittenauer SC Concordia Wittenau 14:00 PUSH

Marienfelde II verpasste in der vergangenen Saison trotz herausragender 75 Punkte den Aufstieg. 24 Siege und 102 Tore zeigen, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Wittenau kommt dagegen aus einer Saison, in der 43 Punkte und ein starkes Torverhältnis von 69:46 zu Buche standen. Damit treffen zwei Teams aufeinander, denen in dieser Staffel einiges zuzutrauen ist. Vor allem Marienfelde dürfte sich mit dem Erreichten der Vorsaison nicht zufriedengeben. Einschätzung: Marienfelde II gehört zum engsten Kreis hinter Delay Sports II, doch Wittenau könnte gleich zum unbequemen Prüfstein werden.

Blau-Gelb erreichte in der vergangenen Saison 36 Punkte und bewegte sich im unteren Mittelfeld seiner Staffel. Der Berliner TSC kam auf 29 Zähler. Beide Teams haben damit reichlich Luft nach oben und können den Auftakt nutzen, um früh eine Richtung vorzugeben. Gerade in einer neu zusammengestellten Staffel ist schwer abzuschätzen, wie die Kräfteverhältnisse zwischen Mannschaften aus unterschiedlichen Vorsaison-Staffeln tatsächlich aussehen. Einschätzung: Völlig offene Partie mit leichten Vorteilen für Blau-Gelb aufgrund der besseren Vorsaison.

Sport-Union holte vergangene Saison 33 Punkte und musste den Blick lange eher nach unten richten. Rehberge kam in seiner Staffel auf 40 Zähler und bewegte sich im gesicherten Mittelfeld. Für beide dürfte zunächst entscheidend sein, möglichst schnell Abstand zur gefährlichen Zone aufzubauen. Ein erfolgreicher Auftakt könnte dabei bereits wichtig werden. Einschätzung: Rehberge geht mit leichten Vorteilen ins Spiel, eine klare Rollenverteilung gibt es aber nicht.

Grün-Weiss Neukölln gehörte in der vergangenen Saison zu den positiven Erscheinungen seiner Staffel. 48 Punkte und 78:62 Tore bedeuteten eine solide Platzierung in der oberen Tabellenhälfte. Friedrichshain kommt dagegen mit der Euphorie des Aufstiegs. Für den Neuling ist das Auswärtsspiel deshalb sofort ein guter Test dafür, wie groß der Schritt in die Bezirksliga tatsächlich ist. Einschätzung: Grün-Weiss Neukölln geht als Favorit ins Rennen, Friedrichshain kann zum Auftakt aber völlig ohne Druck auftreten.

So., 16.08.2026, 11:00 Uhr Delay Sports Berlin Delay Sports II BFC Meteor 06 Meteor 06 II 11:00 PUSH