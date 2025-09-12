Führendes Dreigestirn vor unterschiedlich schweren Hausaufgaben

Ganz anderes hat der SV Köfering (13./3) im Sinn, hat er doch bislang nur drei Unentschieden verbuchen können und noch keinen Sieg. Der soll nun - ohne Wenn und Aber - gegen den Aufsteiger SC Luhe-Wildenau II (10./7) eingefahren werden. Die Gäste aus Oberwildenau allerdings wollen die Chance, den Keil zu den Abstiegsplätzen dicker werden zu lassen, beim Schopf packen und mit möglichst viel Zählbarem im Gepäck die Rückreise antreten. Eine für beide Teams ohne Zweifel wichtige Partie, die für den Weg in den kommenden Wochen einen Fingerzeig gibt.

Rückblick auf ein Nachholspiel am Dienstagabend:

Kollektives Aufatmen beim ASV Haselmühl, im Abendspiel brachten die Schuster-Schützlinge den Knoten endlich zum Platzen, holten die ersten drei Punkte und sorgten damit dafür, dass die Tabellensituation für die Gäste - der Vorsprung auf den einzigen Direktabstiegsplatz ist nun auf einen Punkt geschrumpft - unverändert ernst bleibt. Deren erhoffter Befreiungsschlag blieb damit aus. Beide Seiten fassen den Spielverlauf aus ihrer Sicht kurz zusammen: "Endlich der erste Dreier. Ich denke auch mehr als verdient. Wir haben 20 Minuten gebraucht, um ins Spiel zu kommen, wo sich unsere Abwehr in jeden Ball geschmissen hat, aber ab dann konnte es nur noch einen Sieger in diesem Spiel geben. Wir hatten noch klarste Möglichkeiten, das Egebnis nach oben zu schrauben, wichtig ist aber erstmal nur der Sieg", so ein erleichterter ASV-Coach Dominik Schuster. "Die Niederlage gegen den direkten Konkurrenten Haselmühl schmerzt natürlich sehr. Wir sind gut in das Spiel gekommen und hatten bis Mitte der ersten Hälfte zahlreiche Torchancen. Ab Mitte des ersten bis zur Mitte des zweiten Spielabschnitts hatte Haselmühl dann mehr vom Spiel, wir hatten in dieser Phase auch Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Wir kamen dann wieder besser rein in das Spiel, konnten aber kein Tor erzielen. In unserer Druckphase gerieten wir dann in Rückstand. Danach sind wir mehr ins Risiko gegangen und kassierten noch das 0:2", resümierte Gästetrainer Andreas Meyer. Tore: 1:0 Contrill Smith (67.), 2:0 Aaron Preischl (78.) - Schiedsrichter: Thomas Ehrnsperger - Zuschauer: 77 - Zeitstrafe für Michael Bracha (90.+4/Haselmühl). Vorschau auf drei Spiele der Runde 8:

Erst einen Sieg und ein Unentschieden hat der TuS WE in den bislang absolvierten Partien landen können, dass man mitten im Abstiegskampf steht, dürfte nun - vor allem nach der Pleite in Haselmühl - jedem klar sein, der das Hirschauer Trikot trägt. Ob sich mit den Gästen aus Vilseck nun ein Gegner vorstellt, gegen den der erhoffte Turnaroung gelingt, muss man sehen. Klar ist, dass ein jeder alles aus sich rausholen muss, quasi "Gras fressen" muss, um endlich wieder das maximal zu erreichende Zählbare im Punktesack zu verstauen. Nur ein Punkt aus den letzten drei Partien haben verhindert, dass der FVV nicht wie Mitte August noch erhofft, den Blick nach oben richten kann. Mit aktuell sieben Punkten auf der Habenseite ist der Abstand zu den Abstiegsplätzen mit nur drei Zählern eher beunruhigend. So gilt es, auf der Ehenfelder Löschenhöhe alles in die Waagschale zu werfen, um die doch ein wenig angespannte Situation mit einem vollen Ertrag etwas angenehmer zu gestalten. "Nach der Niederlage in Haselmühl heißt es, die Köpfe schnell aufzurichten und am Sonntag gegen den FV Vilseck den nächsten Angriff auf einen Sieg zu starten. Mit Vilseck erwartet uns ein spielstarker Gegner, der mit dem derzeitigen Saisonverlauf auch nicht ganz zufrieden sein wird", so TuS WE-Coach Andreas Meyer. "Gegen Hirschau erwarte ich ein absolutes Kampfspiel. Bin überzeugt davon, dass die Jungs diesen Kampf annehmen werden. Wir wollen drei Punkte holen", gibt sich Gästetrainer Tobias Graßler entschlossen.

Der Kraftakt des SVF, nach 0:2-Rückstand in Vilseck am Ende doch noch den vollen Ertrag mitgenommen zu haben, wurde mit der Tabellenführung belohnt. Zur Kirwa wollen die Bauer-Männer nun selbstredend der Stimmung mit einem Heimsieg einen zusätzlichen Schub geben, damit auch den Platz am Ligathron behalten, wohlwissend, dass die Partie mit dem Gast aus dem Vilstal kein Selbstläufer wird. Die Greger-Elf reist als Außenseiter an, fühlt sich in dieser Rolle wohl und spekuliert - auch wenn dies schwer wird - auf einen überraschenden Punktgewinn. "Zum Kirwaspiel erwarten wir zuhause den SV Schmidmühlen. In der Vergangenheit haben wir uns immer sehr schwer getan, deshalb erwarte ich auch diesmal eine unangenehme Mannschaft. Leider haben wir Anfang der Woche den vierten Langzeitverletzten hinzubekommen, was die Sache nicht einfacher macht. Nichtsdestotrotz wollen wir dennoch unser Spiel durchbringen und über das Kirwawochenende den Platz an der Sonne verteidigen", erklärt Sebastian Bauer, Spielertrainer des SVF. "Uns erwartet ein sehr schwieriges Auswärtsspiel in Freudenberg auf einem kleinen Platz. Wir spielen gegen den Tabellenführer, die Rollen sind somit klar verteilt. Trotzdem wollen wir versuchen, für eine kleine Überraschung zu sorgen", sagt Alex Greger, der Spielercoach der Gäste aus dem Vilstal.

Dass die DJK unverändert auf der Erfolgswelle schwimmt, nötigt nicht nur Respekt ab, weil man ja neu in der Liga ist, sondern auch wegen einer weiterhin ausgedünnten Personaldecke. Was aber gleichzeitig heisst, dass alle die Akteure, die für die nicht zur Verfügung stehenden Stammkräfte auf dem Platz stehen, Beeindruckendes leisten. Unter diesen Voraussetzungen geht man auch gegen den Gast aus der Hüttenstadt ans Werk, eine geschlossene Mannschaftsleitung soll erneut der Schlüssel für Zählbares sein. "Nicht Fisch und nicht Fleisch", so darf man das Remis des TuS gegen Rieden bezeichnen. Gegen den FC zu punkten, ist immer gut, auf der anderen Seite ist der Abstand zu den ganz vorderen Rängen weiter angewachsen. Um nun nicht noch weiter im Niemandsland der Tabelle zu verharren, sollte die Kramer-Truppe beim bärenstarken Neuling nicht leer ausgehen, ja am besten gewinnen. Eine große Herausforderung wartet. "Uns steht ein sehr anspruchsvolles Heimspiel gegen Rosenberg bevor. Die Mannschaft ist seit längerer Zeit in der Kreisliga etabliert und verfügt über starke Einzelspieler, die jederzeit ein Spiel entscheiden können. Wir sind auf jeden Fall gewarnt. Dennoch werden wir alles daransetzen, unsere bestmögliche Leistung abzurufen und - trotz einer unverändert angespannten Personalsituation - die drei Punkte zuhause zu behalten", sagt der Ursensollener Spielertrainer Thomas Kotzbauer. "Am Wochenende fahren wir zur Auswärtspartie nach Ursensollen. Ein Aufsteiger, der sich bestens akklimatisiert hat und bereits ordentlich gepunktet hat. Es gibt also keinen Grund für uns, dieses Spiel mit weniger Fokus und Einsatz anzugehen, als die letzte Partie. Die letzten beiden Wochen zeigt die Leistungskurve bei uns nach oben, was wir uns ankreiden müssen, ist, die Führungen nicht konsequent bis zum Ende gebracht zu haben. Da wollen wir ansetzen, um wieder den vollen Ertrag mit nach Rosenberg zu nehmen", gibt sich Gästespielertrainer Dennis Kramer optimistisch. Rückblick auf ein vorgezogenes Spiel vom Donnerstagabend:

Der 1. FC Rieden kann, nach zuletzt vier sieglosen Partien, doch noch gewinnen. Gegen einen starken FC Edelsfeld genügte eine ansprechende erste Halbzeit, um die Weichen vorzeitig auf Sieg zu stellen. Im zweiten Spielabschnitt kamen die Gäste zwar noch mal gefährlich heran, die Gastgeber brachten die wichtigen drei Punkte aber heil über die Ziellinie. Die Platzherren starteten mit viel Elan und hatten bereits in der 2. Minute Pech, dass ein Distanzschuss von Tim Vögele an die Unterkante der Latte krachte, von da aus auf die Torlinie und nicht ins Tor sprang. Quasi aus dem Nichts in der 19. Minute die Führung des FCE, als Jan Wolf ein Missverständnis in der Riedener Hintermannschaft konsequent bestrafte. Der 1. FC Rieden erholte sich schnell von diesem Rückschlag und drehte mit zwei schön herausgespielten Treffern in der 23. und 25. Minute durch Youssef El Mankouchi und Bastian Härtl die Begegnung binnen zwei Minuten zu seinen Gunsten. Als Gästeakteur Jan Wolf in der 28. Minute für zehn Minuten des Feldes verwiesen wurde, rollte Angriff um Angriff auf das Gästetor, doch erstklassige Torgelegenheiten durch Härtl (31.), El Mankouchi (32.) und Daniel Wein (34.) blieben ungenutzt. In der 43. Minute konnte Michael Fleischmann im Strafraum nur noch durch ein Foul gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter verwandelte Bastian Härtl souverän zur 3:1- Halbzeitführung. Nach dem Pausentee kamen die Gäste hochmotiviert aus der Kabine und übernahmen sofort das Kommando. Folgerichtig der 3:2-Anschlusstreffer in der 52. Minute per Kopfball durch Tim Rupprecht. Die Heimelf benötigte weitere 20 Minuten, um wieder etwas mehr Zugriff ins Spiel zu bekommen, ohne sich aber glasklare Torgelegenheiten zu erarbeiten. Der FCE blieb stets gefährlich und warf alles in die Waagschale, den angestrebten Auswärtspunkt doch noch zu realisieren. Eine stabile Abwehrleistung bescherte der Scheibel-Elf letztendlich den vielumjubelten dritten Heimsieg. (Quelle: Spielbericht Peter Gattaut, FCR). Tore: 0:1 Jan Wolf (19.) 1:1 Youssef El Mankouchi (23.), 2:1 und 3:1 Bastian Härtl (25./44. per Foulelfmeter), 3:2 Tim Rupprecht (52.) - Zeitstrafe für Jan Wolf (FCE/28.) - Schiedsrichter: Lucas Gärtner (DJK Ehenfeld) - Zuschauer: 120 Vorschau auf die restlichen Partien des achten Spieltags:

Nach der deutlichen 0:5-Niederlage beim direkten Tabellennachbarn in Edelsfeld will der SV Köfering im achten Saisonspiel endlich den ersten Dreier einfahren. „Mit dem SC Luhe-Wildenau II empfangen wir am Freitagabend einen ambitionierten Aufsteiger, der in dieser Saison mit Siege gegen Teams wie Vilseck und Hirschau bereits für Aufsehen gesorgt hat. Wir haben die Niederlage in Edelsfeld intensiv aufgearbeitet, uns neu sortiert und unter der Woche hart an uns gearbeitet. Jetzt geht es darum, das Erarbeitete auch endlich auf den Platz zu bringen. Wir wollen und müssen eine Reaktion zeigen – mit Einsatz, Disziplin und Wille. Wenn jeder an seine Leistungsgrenze geht, bin ich überzeugt, dass wir die Punkte in Köfering behalten. Unser Ziel bleibt klar: Schritt für Schritt raus aus dem Tabellenkeller“, so Köferings Abteilungsleiter Christopher Ernst. Die Gäste aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab reisen an mit dem Bewußtsein, dass sie bei einem Gastgeber, der mit dem Rücken zur Wand steht, ein Fight um jeden Zentimeter des grünen Geläufs erwartet. Will heißen, nicht nur die spielerischen Qualitäten sind gefragt, sondern auch die Körperlichkeit. Ein Punkt ist das Mindestziel der Oberwildenauer. "Es wird ein richtungsweisendes Spiel für beide Mannschaften, das ich ehrlich gesagt so früh nicht erwartet hätte. Wir müssen endlich unsere Qualität mal auf den Platz bringen, dürfen aber auch die einfachen Basics des Fußballs nicht vergessen, die dazu gehören. Dazu gehört auch die Willensstärke, alles dafür zu tun, um ein Spiel für sich zu entscheiden. Nun stehen wir vor einer solchen Partie, in der unser Gegner alles dafür tun wird, um heranzukommen. Wir stellen uns auf ein Kampfspiel ein, das wir annehmen müssen. Wir dürfen keinesfalls mit leeren Händen die Heimfahrt antreten", sagt Gästetrainer Georg Ramsauer.

Dass die Leistungskurve des SVR weiter nach oben zeigt, hat der Auswärtssieg in Oberwildenau bewiesen. Nun gilt es, den erarbeiteten Schwung mit in die Partie gegen den Gast aus der Max-Reger-Stadt zu nehmen und nachzulegen, wohlwissend, dass dessen Brust nach dem Coup gegen Ligaprimus Königstein sicherlich breiter geworden ist. Vertrauend auf die im letzten Heimspiel gezeigte, nahezu perfekt umgesetzte Defensivtaktik treten die Ostler im Pandurenpark an, wollen stabil stehen und dabei erneut nach vorne Nadelstiche setzen, um dem nächsten Favoriten Probleme zu bereiten. "Es wird meiner Meinung nach ein 50/50-Spiel, in der die Tagesform entscheiden wird. Weiden- Ost ist eine der schwer zu bespielenden Mannschaften der Liga. Jung, laufstark, willig und mit viel Unbekümmertheit unterwegs. Zudem durften sie durch den Sieg gegen den Tabellenführer zuletzt ein wichtiges Erfolgserlebnis feiern. Dennoch wollen wir zuhause natürlich drei Punkte holen, um die kleine Serie auszubauen", sagt SVR-Coach Martin Kratzer. "Wie schon im Toto-Pokal-Halbfinale treffen wir erneut auf den SV Raigering. Die Gastgeber gehören seit Jahren zu den etablierten Vereinen in der Kreisliga und zeichnen sich durch eine ausgewogene Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten aus. Diese Kombination macht sie zu einem stabilen und schwer zu bespielenden Gegner", sagt der junge Trainer der Gäste, Tim Schlesinger.

