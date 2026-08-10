„Fühlt sich super an“: TSV Zorneding ringt Favorit Ampfing nieder

Blitzstarter: Paul Schweighardt erzielte das goldene Tor für den TSV Zorneding (hinten Marco Rastel). – Foto: SRO

Der TSV Zorneding hat seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Torwart Pohn hielt in der Nachspielzeit sensationell gegen Ampfings letzten Angriff.

Nach der Auftaktniederlage und dem Spielabbruch der Vorwoche „sind wir richtig erleichtert, dass wir im zweiten Spiel gegen eine sehr, sehr starke Ampfinger Mannschaft bereits den ersten Sieg einfahren konnten.“ Der Schlüssel zum Zornedinger Erfolg lag in der starken Defensive.

„Der erste Saisonsieg fühlt sich super an“, zeigte sich Zornedings Trainer Sascha Bergmann gelöst nach umkämpften 96 Minuten. Seine Mannschaft hatte zuvor den favorisierten TSV Ampfing mit 1:0 (1:0) niedergerungen.

Zorneding erwischte einen Start nach Maß. Bereits nach drei Minuten antizipierte Paul Schweighardt einen Pass eines Ampfinger Verteidigers und schob vor Torwart Domen Bozjak eiskalt ein – 1:0.

Die Platzherren verteidigten mit sehr viel Leidenschaft, zudem hatten sie in Michael Pohn einen starken Rückhalt. „Ampfing hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir haben defensiv nur auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir haben versucht, alles maximal zu verteidigen, was ging. Alles andere hat Pohni weggefischt“, lobte Bergmann das Kollektiv und ganz speziell seinen Keeper.

In der Folge hatten die Schweppermänner zwar deutlich mehr Ballbesitz, doch Zorneding setzte immer wieder brandgefährliche Nadelstiche. „Ampfing hat so gespielt, wie wir sie erwartet haben. Deswegen konnten wir uns gut darauf einstellen“, verriet der Coach.

Zorneding bleibt gegen starke Ampfinger standhaft und holt den ersten Sieg

Bei einem Zornedinger Angriff setzte sich Michael Witaschek auf der rechten Außenbahn durch, zog nach innen und spielte weiter, obwohl er elfmeterreif gelegt wurde. Marco Rastel schloss die Aktion ab, doch Bozjak parierte (24.). Die beste Zornedinger Gelegenheit zum 2:0 hatte Tobias Savary, der unmittelbar nach der Pause einen Chipball auf die Latte des Gästekastens setzte (47.).

„Ampfing hatte gefühlt 30 Ecken“, fasste Bergmann das Anrennen der Gäste zusammen. „Da haben sie uns schon gut reingedrückt.“ Heraus kamen jedoch nur wenige Großchancen. Nur einmal konnte Ampfing Michael Pohn überwinden, doch für den bereits geschlagenen Torhüter klärte Luis Leger auf der Linie (80.).

In der Nachspielzeit stürmte auch Torhüter Bozjak, sodass Matthias Schuster sein Glück aus 50 Metern probierte, sein Schuss kullerte jedoch am leeren Tor vorbei. So kamen die Gäste zu einem letzten Angriff, den Irfan Selimovic gefährlich abschloss, aber in Pohn seinen Meister fand. „Den hält er sensationell“, so Bergmann.

Für Bergmann lag der Unterschied darin, „dass wir heute unbedingt kein Gegentor kassieren wollten. Man hat von der ersten Minute an gemerkt, dass jeder für den anderen eingestanden ist. Jeder hat versucht, die Zweikämpfe zu gewinnen, und wenn einer geschlagen war, kam der nächste dazu.“

Für Zorneding war der Dreier gegen einen der Hochkaräter der Liga hart erkämpft und deshalb umso umjubelter. „Es war ein Kampfsieg, der gut für die Seele ist“, so Bergmann.