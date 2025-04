„Fühlt sich gut an“: Eurasburg nach Sieg jetzt auf Relegationsplatz

„Es fühlt sich gut an, dass wir den Anschluss hergestellt haben“, freute sich der Coach nach der Partie. Seine Mannschaft war mit dem Ziel angereist, dass in erster Linie das Ergebnis entscheidend ist. „Spielerische Akzente waren für uns eher zweitrangig“, so Jung. So sorgte Eurasburg von Anfang für Gefahr vor dem gegnerischen Tor. Felix Nörling boten sich zwei hochkarätigere Chancen, die er allerdings noch ungenutzt ließ.

Als dann aber Christian Martner bei einem weiteren Anlauf auf das gegnerische Tor von gleich zwei Verteidigern im Strafraum aus dem Fußballschuh geholfen wurde, bekam der SVEB die Chance vom Elfmeterpunkt: Der Gefoulte selbst verwandelte sicher zum 1:0. Anschließend flachte die Partie zunehmend ab, zudem musste Kapitän Valentin Seelbach verletzungsbedingt raus. „Danach mussten wir uns erst wieder sortieren“, zeigte Jung Verständnis dafür, dass Hungerbach bis zur Pause etwas mehr Spielanteile bekam.