„Fühlt sich an wie eine Niederlage“ – Penzberg spielt nur Remis in Geiselbullach

Es war einer dieser Tage, an dem sich die ganze Fußballwelt gegen den 1. FC Penzberg verschworen zu haben schien. Ein bunter Mix an Grausamkeiten brach über die Mannen von Trainer Maximilian Bauer herein. Darunter ein reguläres Tor, das nicht gegeben wurde, ein Bock, der zum Gegentor führte, und – das größte Ärgernis – ein Schiedsrichter-Gespann, das nicht hart genug durchgriff. Entsprechend bedient traten die Penzberger nach dem 1:1 (0:0) bei Aufsteiger TSV Geiselbullach die Heimfahrt an. „Fühlt sich an wie eine Niederlage“, hielt Bauer hinterher fest.

Am meisten ärgerte er sich über das eigene Unvermögen. Mit dem Führungstreffer durch einen verwandelten Elfmeter von Dominik Bacher drückte der FCP nach 65 Minuten seine Überlegenheit endlich auch im Ergebnis aus, ehe er kurz darauf die Partie aus der Hand gab. Beim Ausgleich kommunizierten Innenverteidigung und defensives Mittelfeld unzureichend, behinderten sich anschließend und ermöglichten den Gastgebern den Ausgleich. „Keiner hat damit gerechnet, aber wir haben uns das selbst zuzuschreiben“, klagte der Coach. Was ein Fehler anrichten kann, zeigte sich in der restlichen Spielzeit. Nur noch eine richtig gefährliche Szene folgte im Anschluss. Eine Flanke landete erst am Pfosten, dann auf dem Fuß von Franz Fischer, der doch tatsächlich aus drei Metern vorbeischoss. „Dann soll’s heute nicht sein“, klagte Bauer.