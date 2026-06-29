"Fühle mich wirklich geehrt": Eintracht Hohkeppel bindet Trainerteam

Aus der Interimslösung wird eine feste und langfristige Partnerschaft. Nach dem verpassten Regionalliga-Aufstieg setzt Eintracht Hohkeppel weiter auf Cheftrainer Giuseppe Brunetto an der Seitenlinie. Der 53-jährige Coach, der das Team im Saisonendspurt zur Vizemeisterschaft führte, hat seinen Vertrag ebenso wie sein Co-Trainer um drei Jahre verlängert. Damit herrscht beim Klub frühzeitig Klarheit für die anstehende Spielzeit.
„Pepe“ Brunetto bleibt auch in der kommenden Saison der starke Mann an der Seitenlinie von Eintracht Hohkeppel. Was acht Spieltage vor dem Ende der abgelaufenen Spielzeit als Übergangslösung begann, wird nun in eine langfristige Zusammenarbeit umgewandelt. Brunetto und sein Co-Trainer Bilal Aziz Özer haben ihre Arbeitspapiere jeweils um drei Jahre verlängert.
Der 53-jährige Brunetto ist im Verein bestens bekannt. Zunächst hatte er das Traineramt der zweiten Mannschaft in der Bezirksliga übernommen und diese erfolgreich zum Aufstieg in die Landesliga geführt. Dort betreute er das Team bis zur Winterpause der vergangenen Saison, ehe die Mannschaft vom Spielbetrieb zurückgezogen wurde. Nach der Trennung von Abdullah Keseroglu rückte Brunetto schließlich im Frühjahr als Chefcoach zur ersten Mannschaft auf.
Seine Bilanz im Saisonendspurt konnte sich sehen lassen: Mit sechs Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage holte er eine sehr gute Punkteausbeute und sicherte der Eintracht die Vizemeisterschaft. Das große, übergeordnete Ziel – der Aufstieg in die Regionalliga – wurde am Ende allerdings verpasst. Nun folgt der feste Neustart auf bekannter Bühne. Brunetto, der in der Vergangenheit bereits mehrere Mittelrheinligisten wie den Bonner SC, den 1. FC Düren, Blau-Weiß Friesdorf und den VfL Leverkusen trainierte sowie Regionalliga-Erfahrung beim 1. FC Düren und dem TV Herkenrath sammelte, blickt der Aufgabe optimistisch entgegen.
„Ich fühle mich wirklich geehrt, dass man mir so ein großes Vertrauen schenkt. Ich werde all meine Kraft investieren, um dieses Vertrauen zurückzuzahlen und gemeinsam erfolgreiche Jahre zu haben. Die Vorfreude auf die nächste Saison ist bereits riesig“, betont der Cheftrainer mit Blick auf die kommenden Aufgaben.
An seiner Seite agiert weiterhin der 40-jährige Co-Trainer und Ex-Fußballprofi Bilal Aziz Özer, der seit dem vergangenen Sommer im Dienst der ersten Mannschaft steht. Die Kontinuität betrifft jedoch nicht nur das Trainerduo: Auch Torwart-Trainer Daniel Zanucco (40) sowie die beiden Betreuer Benny Kolter und Achim Glaubitz haben ihre Verträge verlängert und bleiben der Eintracht vollumfänglich erhalten.
Sportdirektor Kevin Theisen zeigt sich hocherfreut über den Verbleib des gesamten Funktionsteams und betont in der Vereinsmeldung das große gegenseitige Vertrauen als Fundament für die kommenden Jahre: „Dass wir mit dem kompletten Trainer-Team inklusive Betreuerstab verlängern konnten und gerade Pepe und Bilal auch über mehrere Jahre an uns binden dürfen, ist eine tolle Nachricht für den gesamten Verein. Die Vertrauensbasis ist einfach gegeben. Die Zusammenarbeit in der Rückrunde der laufenden Saison und die damit verbundene sehr gute Punkteausbeute haben uns endgültig überzeugt. Natürlich haben wir auch viele Gespräche geführt. Wir ziehen an einem Strang. Nun können wir mit Planungssicherheit und viel Selbstvertrauen in die neue Saison starten.“