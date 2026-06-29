"Fühle mich wirklich geehrt": Eintracht Hohkeppel bindet Trainerteam Der Mittelrheinligist macht die Interimslösung zum festen Chefcoach für die neue Saison. von red · Heute, 15:31 Uhr · 0 Leser

Giuseppe Brunetto bleibt Trainer des SV Eintracht Hohkeppel. – Foto: Christoph Tiroux

Aus der Interimslösung wird eine feste und langfristige Partnerschaft. Nach dem verpassten Regionalliga-Aufstieg setzt Eintracht Hohkeppel weiter auf Cheftrainer Giuseppe Brunetto an der Seitenlinie. Der 53-jährige Coach, der das Team im Saisonendspurt zur Vizemeisterschaft führte, hat seinen Vertrag ebenso wie sein Co-Trainer um drei Jahre verlängert. Damit herrscht beim Klub frühzeitig Klarheit für die anstehende Spielzeit.

„Pepe“ Brunetto bleibt auch in der kommenden Saison der starke Mann an der Seitenlinie von Eintracht Hohkeppel. Was acht Spieltage vor dem Ende der abgelaufenen Spielzeit als Übergangslösung begann, wird nun in eine langfristige Zusammenarbeit umgewandelt. Brunetto und sein Co-Trainer Bilal Aziz Özer haben ihre Arbeitspapiere jeweils um drei Jahre verlängert. 19 Punkte aus acht Spielen Der 53-jährige Brunetto ist im Verein bestens bekannt. Zunächst hatte er das Traineramt der zweiten Mannschaft in der Bezirksliga übernommen und diese erfolgreich zum Aufstieg in die Landesliga geführt. Dort betreute er das Team bis zur Winterpause der vergangenen Saison, ehe die Mannschaft vom Spielbetrieb zurückgezogen wurde. Nach der Trennung von Abdullah Keseroglu rückte Brunetto schließlich im Frühjahr als Chefcoach zur ersten Mannschaft auf.