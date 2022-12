»Fühle mich total wohl«: Lechner macht in Erlbach weiter 34-jähriger Spielertrainer verlängert seinen Vertrag und geht im Sommer in seine vierte Spielzeit beim Bayernligisten

Der 34-jährige Lechner, der beruflich als Lehrer für Mathematik und Sport an der Realschule in Wasserburg in Oberbayern arbeitet, geht damit im Sommer in seine vierte Spielzeit beim SV Erlbach. Im Sommer hatte er den SVE zur Meisterschaft in der Landesliga Südost und damit zurück in die Bayernliga geführt. In der zweithöchsten Amateurklasse liegen die Erlbacher zur Winterpause mit 27 Punkten auf Kurs Klassenerhalt. "Ich fühle mich in Erlbach total wohl. Von meinem Wohnort zwischen Eggenfelden und Pfarrkirchen muss ich nur gut 15 Minuten Fahrzeit auf mich nehmen. Ich habe zwei kleine Kinder, bin als Lehrer etwas weiter entfernt tätig, somit ist die Konstellation mit dem SV Erlbach für mich einfach optimal, um weiter höherklassig Fußball spielen zu können", erklärt Lechner plausibel seine Beweggründe und hat noch einige warme Worte für seine Mitstreiter parat: "Die Zusammenarbeit mit Teamchef Hans Grabmeier, aber auch Co-Trainer Bernd Eimannsberger ist super. Mir wird enorm viel abgenommen. Zudem ist der Verein super aufgestellt und strukturiert, die Sportanlage ist top."



Lukas Lechner war im Sommer 2019 nach insgesamt acht Jahren bei der TuS 1860 Pfarrkirchen nach Erlbach gekommen. Zuvor hatte er beim SV Wacker Burghausen sogar drei Zweitligaspiele absolviert. In der Spielzeit 2014/15 versuchte sich Lechner beim SV Schalding-Heining in der Regionalliga. Das Engagement bei den Passauer Vorstädtern stand verletzungsbedingt unter keinem guten Stern und so kehrte der Mittelfeldmann nach nur einer Spielzeit wieder nach Pfarrkirchen zurück.