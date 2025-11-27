Mit Jörg Markert (vorne) verliert der ATSV Erlangen eine seiner prägenden Figuren der vergangenen Jahre. – Foto: Wolfgang Zink

»Fühle mich ausgezehrt«: Jörg Markert hört beim ATSV Erlangen auf Beim Nord-Bayernligisten zieht sich im Sommer der Sportliche Leiter zurück, der den Verein in den vergangenen Jahren wie kaum ein Zweiter geprägt hat

Er prägte den ATSV Erlangen in der jüngeren Vergangenheit wie kaum ein Zweiter: Jörg Markert. Der 54-Jährige führte den Allgemeinen Turn- und Sportverein als Abteilungsleiter oder Sportlicher Leiter elf Jahre lang an und hievte den Klub aus der Universitätsstadt von der Bezirksliga in die Bayernliga. Auch Markerts finanziellem Engaegment ist es zu verdanken, dass der ATSV mittlerweile ans Tor zur Regionalliga klopft. Für Markert, dessen Söhne Lucas und Florian Schlüsselspieler in der ersten Mannschaft sind, ist aber in absehbarer Zeit nun Schluss. Nach der laufenden Saison wird er sich im kommenden Sommer von seinem Posten zurückziehen...

Zu seinen Rückzugs-Gründen sagt Jörg Markert: "Ich fühle mich einfach ausgezehrt. Der Fußball ist ein sehr anstrengendes Geschäft. Im Endeffekt war ich ja für alles zuständig. Ich habe neben dem Sportlichen auch jedes Jahr aufs Neue Sponsoren und Helfer gesucht. Aber irgendwann kannst du nicht mehr, da sagt der Körper: Stopp! Ich freue mich einfach ab Sommer auf eine größere Pause, die ich auch brauche."



Durchaus mit ein bisschen Wehmut blickt er schon jetzt auf intensive Jahre zurück: "Es war eine überragende Zeit, tolle elf Jahre. Zu sehen, wie meine Jungs in den Herrenbereich hineinwachsen, oder auch wie andere Spieler aus dem Jugendbereich den Sprung in die Bayernliga geschafft haben, dafür bin ich dankbar, dass ich das miterleben durfte. Es hat super viel Spaß gemacht."



Nachfolger soll noch vor Weihnachten präsentiert werden.