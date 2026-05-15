Füchse zum Topspiel in Wilmersdorf, Kellerduell in Steglitz

– Foto: Frank Arlinghaus

Am Wochenende steht der 30. Spieltag der Berlin-Liga an.

Altglienicke II hat zuletzt zwei wichtige Siege in Folge eingefahren, den Frohnauer SC dabei sogar abgeschossen und über den Strich gesprungen. Bei Türkspor wartet nun ein schweres Auswärtsspiel am Freitagabend.

Kellerduell in Steglitz. Der SSC Südwest empfängt als Vorletzter den VfB Fortuna Biesdorf, der nur drei Punkte Vorsprung hat. Die Gäste sind zuletzt deutlich erfolgreicher unterwegs, könnten sich mit einem Dreier weiter distanzieren. ---

Rudow und Blau Weiß 90 müssen sich nach unten keine Gedanken mehr machen. Stattdessen geht es für die Gäste um Rang zwei, auf dem sie gerade rangieren. Rudow klopft bei der Top 5 an. ---

Topspiel in Wilmersdorf. Der 1. FC empfängt den Spitzenreiter aus Reinickendorf. Die Füchse haben jedes ihrer letzten elf Ligaspiele für sich entschieden, treten nun beim Tabellendritten an. Wilmersdorf lieferte am vergangenen Wochenende beim spektakulären 7:4-Erfolg gegen Polar Pinguin vor allem offensiv ordentlich ab. ---

Morgen, 14:00 Uhr SFC Stern 1900 Stern 1900 SV Empor Berlin Empor Berlin 14:00 PUSH

Neben den Füchsen darf Empor derzeit als Team der Stunde bezeichnet werden. Aus dem Tabellenkeller heraus haben sich die Prenzlberger in der Rückrunde bis auf Platz 5 vorgearbeitet. Nur einen Punkt dahinter liegt der Gegner Stern 1900. ---

Der Frohnauer SC tritt am Sonntag mit neuem Trainer bei den Spandauer Kickers an. Olaf Jahn hat in dieser Woche an der Seitenlinie übernommen, soll den Tabellenletzten zum Klassenerhalt führen. Ein Dreier beim Elften würde dabei sicher helfen. ---

Der SCC hat den zweiten Platz zuletzt abgeben müssen, ist derzeit Vierter und empfängt am Sonntag im Mommsenstadion den TSV Mariendorf. Die Gäste sind Zehnter, haben in der Vorwoche die magische 40-Punkte-Marke geknackt und sind dennoch noch nicht ganz sicher. ---

So., 17.05.2026, 14:00 Uhr Polar Pinguin Berlin Pinguin Berliner SC Berliner SC 14:00 PUSH

Ein weiteres Kellerduell erwartet uns am Sonntag in der Markgrafenstraße. Dort empfängt der 16. den 12. Zwischen Polar Pinguin und dem Berliner SC liegen vier Punkte, Polar winkt dennoch der Sprung über den Strich, wenn die Konkurrenz mitspielt. Für den Berliner SC gilt: Verlieren verboten. ---

Bei Staaken gegen Hohen Neuendorf könnten die Vorzeichen kaum unterschiedlicher sein. Staaken hat sich dank starker Rückrunde aus dem Abstiegskampf verabschiedet, schielt Richtung Platz zwei, verlor zuletzt aber drei Mal in Folge ohne eigenes geschossenes Tor. Hohen Neuendorf liegt nur vier Zähler vor Platz 16.

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