 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligavorschau

Füchse zum Topspiel in Wilmersdorf, Kellerduell in Steglitz

30. Spieltag der Berlin-Liga im Überblick

von ser · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Frank Arlinghaus

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Berlin-Liga
SC Staaken
H. Neuendorf
Altglienicke II
Wilmersdorf

Am Wochenende steht der 30. Spieltag der Berlin-Liga an.

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Heute, 19:30 Uhr
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
19:30

Altglienicke II hat zuletzt zwei wichtige Siege in Folge eingefahren, den Frohnauer SC dabei sogar abgeschossen und über den Strich gesprungen. Bei Türkspor wartet nun ein schweres Auswärtsspiel am Freitagabend.

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Heute, 19:00 Uhr
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
19:00live

Kellerduell in Steglitz. Der SSC Südwest empfängt als Vorletzter den VfB Fortuna Biesdorf, der nur drei Punkte Vorsprung hat. Die Gäste sind zuletzt deutlich erfolgreicher unterwegs, könnten sich mit einem Dreier weiter distanzieren.

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Heute, 19:30 Uhr
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
19:30

Rudow und Blau Weiß 90 müssen sich nach unten keine Gedanken mehr machen. Stattdessen geht es für die Gäste um Rang zwei, auf dem sie gerade rangieren. Rudow klopft bei der Top 5 an.

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Heute, 19:30 Uhr
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
19:30

Topspiel in Wilmersdorf. Der 1. FC empfängt den Spitzenreiter aus Reinickendorf. Die Füchse haben jedes ihrer letzten elf Ligaspiele für sich entschieden, treten nun beim Tabellendritten an. Wilmersdorf lieferte am vergangenen Wochenende beim spektakulären 7:4-Erfolg gegen Polar Pinguin vor allem offensiv ordentlich ab.

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Morgen, 14:00 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
14:00

Neben den Füchsen darf Empor derzeit als Team der Stunde bezeichnet werden. Aus dem Tabellenkeller heraus haben sich die Prenzlberger in der Rückrunde bis auf Platz 5 vorgearbeitet. Nur einen Punkt dahinter liegt der Gegner Stern 1900.

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So., 17.05.2026, 11:30 Uhr
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
11:30live

Der Frohnauer SC tritt am Sonntag mit neuem Trainer bei den Spandauer Kickers an. Olaf Jahn hat in dieser Woche an der Seitenlinie übernommen, soll den Tabellenletzten zum Klassenerhalt führen. Ein Dreier beim Elften würde dabei sicher helfen.

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So., 17.05.2026, 12:00 Uhr
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
12:00

Der SCC hat den zweiten Platz zuletzt abgeben müssen, ist derzeit Vierter und empfängt am Sonntag im Mommsenstadion den TSV Mariendorf. Die Gäste sind Zehnter, haben in der Vorwoche die magische 40-Punkte-Marke geknackt und sind dennoch noch nicht ganz sicher.

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So., 17.05.2026, 14:00 Uhr
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
14:00

Ein weiteres Kellerduell erwartet uns am Sonntag in der Markgrafenstraße. Dort empfängt der 16. den 12. Zwischen Polar Pinguin und dem Berliner SC liegen vier Punkte, Polar winkt dennoch der Sprung über den Strich, wenn die Konkurrenz mitspielt. Für den Berliner SC gilt: Verlieren verboten.

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So., 17.05.2026, 14:00 Uhr
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
14:00live

Bei Staaken gegen Hohen Neuendorf könnten die Vorzeichen kaum unterschiedlicher sein. Staaken hat sich dank starker Rückrunde aus dem Abstiegskampf verabschiedet, schielt Richtung Platz zwei, verlor zuletzt aber drei Mal in Folge ohne eigenes geschossenes Tor. Hohen Neuendorf liegt nur vier Zähler vor Platz 16.

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