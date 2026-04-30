Füchse vor Meisterschaft, direkte Duelle im Abstiegskampf

– Foto: Frank Arlinghaus, Ralf Seedorf

Am Wochenende steht der 28. Spieltag der Berlin-Liga an.

Der 1. FC Wilmersdorf hat sich bis auf Rang zwei vorgearbeitet, empfängt am 01. Mai um 10 Uhr morgens Blau Weiß 90. Die Gäste sind starker Fünfter, könnten an Wilmersdorf vorbeiziehen und mindestens mal bis Sonntag Platz zwei übernehmen.

Morgen, 13:00 Uhr Füchse Berlin Füchse Berlin Berlin Türkspor Bln Türkspor 13:00 live PUSH

Die Füchse haben am Freitag den ersten Meister-Matchball. Zumindest nach aktuellem Stand. Aufgrund der noch offenen Wertungsentscheidungen mehrerer Spiele in der Berlin-Liga könnte sich daran nochmal etwas ändern. Dennoch zweifelt niemand mehr daran, dass die Füchse Erster werden. Nun kommt Türkspor in den Fuchsbau. ---

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr SFC Stern 1900 Stern 1900 TSV Rudow Berlin TSV Rudow 14:00 PUSH

Verfolger- und Tabellennachbarduell in Steglitz, wenn der Achte den Siebten empfängt. Dabei haben die Hausherren noch eine Rechnung offen, verloren in der Hinrunde beim Aufsteiger mit 3:1. ---

Empor und Hohen Neuendorf haben sich in den letzten Wochen jeweils eine gute Ausgangslage im Kampf um den Klassenerhalt erarbeiten können. Im direkten Duell kann nun ein weiterer großer Schritt gemacht werden. Empor hat einen Punkt mehr auf dem Konto als die Blau-Weißen. ---

Nach starkem Zwischenspurt ist der SSC Südwest über den Strich gesprungen, hat zwei Zähler Vorsprung auf den Frohnauer SC auf Platz 16. Am Sonntag wartet eine schwere Aufgabe, wenn die Steglitzer beim viertplatzierten SC Charlottenburg gastieren. Der hat weiterhin gute Chancen auf Platz zwei. ---

Ein richtiger Abstiegskracher erwartet uns am Sonntag auf dem Poloplatz. Der 16. empfängt den 14., der Frohnauer SC will von den Abstiegsplätzen springen. Biesdorf hat zwei Punkte mehr auf dem Konto, kann und will den Vorsprung ausbauen. ---

So., 03.05.2026, 13:00 Uhr Berliner SC Berliner SC VSG Altglienicke Altglienicke II 13:00 PUSH

Auch beim Berliner SC steht viel auf dem Spiel. Nur drei Punkte trennen den BSC von den Abstiegsplätzen. Dort steht die VSG Altglienicke II nach verheerender Rückrunde. Der Tabellenletzte ist fast schon zum Punkten verdammt. ---

Und auch Polar Pinguin braucht Punkte im Kampf um den Ligaverbleib. Der Vorletzte empfängt die Spandauer Kickers, die sich bei sechs Punkten Vorsprung auf Frohnau auch noch nicht zu sicher fühlen dürfen. ---

So., 03.05.2026, 14:30 Uhr TSV Mariendorf 1897 TSV 1897 SC Staaken SC Staaken 14:30 PUSH