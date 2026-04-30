 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligavorschau

Füchse vor Meisterschaft, direkte Duelle im Abstiegskampf

28. Spieltag der Berlin-Liga im Überblick

von ser · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Frank Arlinghaus, Ralf Seedorf

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Berlin-Liga
SC Staaken
H. Neuendorf
Altglienicke II
Wilmersdorf

Am Wochenende steht der 28. Spieltag der Berlin-Liga an.

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Morgen, 10:00 Uhr
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
10:00

Der 1. FC Wilmersdorf hat sich bis auf Rang zwei vorgearbeitet, empfängt am 01. Mai um 10 Uhr morgens Blau Weiß 90. Die Gäste sind starker Fünfter, könnten an Wilmersdorf vorbeiziehen und mindestens mal bis Sonntag Platz zwei übernehmen.

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Morgen, 13:00 Uhr
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
13:00live

Die Füchse haben am Freitag den ersten Meister-Matchball. Zumindest nach aktuellem Stand. Aufgrund der noch offenen Wertungsentscheidungen mehrerer Spiele in der Berlin-Liga könnte sich daran nochmal etwas ändern. Dennoch zweifelt niemand mehr daran, dass die Füchse Erster werden. Nun kommt Türkspor in den Fuchsbau.

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Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
14:00

Verfolger- und Tabellennachbarduell in Steglitz, wenn der Achte den Siebten empfängt. Dabei haben die Hausherren noch eine Rechnung offen, verloren in der Hinrunde beim Aufsteiger mit 3:1.

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Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
14:00

Empor und Hohen Neuendorf haben sich in den letzten Wochen jeweils eine gute Ausgangslage im Kampf um den Klassenerhalt erarbeiten können. Im direkten Duell kann nun ein weiterer großer Schritt gemacht werden. Empor hat einen Punkt mehr auf dem Konto als die Blau-Weißen.

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So., 03.05.2026, 12:00 Uhr
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
12:00

Nach starkem Zwischenspurt ist der SSC Südwest über den Strich gesprungen, hat zwei Zähler Vorsprung auf den Frohnauer SC auf Platz 16. Am Sonntag wartet eine schwere Aufgabe, wenn die Steglitzer beim viertplatzierten SC Charlottenburg gastieren. Der hat weiterhin gute Chancen auf Platz zwei.

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So., 03.05.2026, 12:45 Uhr
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
12:45

Ein richtiger Abstiegskracher erwartet uns am Sonntag auf dem Poloplatz. Der 16. empfängt den 14., der Frohnauer SC will von den Abstiegsplätzen springen. Biesdorf hat zwei Punkte mehr auf dem Konto, kann und will den Vorsprung ausbauen.

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So., 03.05.2026, 13:00 Uhr
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
13:00

Auch beim Berliner SC steht viel auf dem Spiel. Nur drei Punkte trennen den BSC von den Abstiegsplätzen. Dort steht die VSG Altglienicke II nach verheerender Rückrunde. Der Tabellenletzte ist fast schon zum Punkten verdammt.

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So., 03.05.2026, 14:00 Uhr
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
14:00live

Und auch Polar Pinguin braucht Punkte im Kampf um den Ligaverbleib. Der Vorletzte empfängt die Spandauer Kickers, die sich bei sechs Punkten Vorsprung auf Frohnau auch noch nicht zu sicher fühlen dürfen.

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So., 03.05.2026, 14:30 Uhr
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
14:30

Zum Abschluss des Spieltages tritt der SC Staaken beim TSV Mariendorf an und könnte, je nachdem wie Wilmersdorf am Freitag spielt, Platz zwei zurückerobern. Mariendorfs Ausgangslage ähnelt der von SpaKi. Sechs Zähler vor Rang 16.

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