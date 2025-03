Füchse verlieren Topspiel bei Croatia - War es das mit dem Aufstieg?

---

War es das schon für Hilalspor? Der Tabellenletzte ging im Kellerduell gegen den SC Charlottenburg regelrecht unter, wobei sich die Hausherren das Leben in der 25. Minute durch einen Platzverweis selber schwer machten. Der Rückstand auf das rettende Ufer bleibt zwar unverändert bei 12 Punkten, doch die Spiele schwinden. Der SCC hingegen rutscht bis auf einen Punkt ran an Teutonia und darf weiter vom Ligaverbleib träumen.

War es das mit der Meisterschaft für die Füchse? Die Reinickendorfer bleiben weiter sieglos im Jahr 2025. Im Topspiel bei Croatia liegt der Tabellenvierte nach knapp 20 Minuten durch einen Fernschuss 1:0 hinten. Croatia erhöht nur zehn Minuten später. Nach Wiederanpfiff verpasst der Tabellenführer das 3:0, als Basic nach Foul aus 11 Metern an Otremba scheitert. Den Füchsen gelingt der Anschluss, doch Croatias Michels beendet die Reinickendorfer Aufstiegsträume in der Nachspielzeit per Freistoß wohl endgültig. Croatia bleibt damit vier Punkte vor Wilmersdorf. Auf die Füchse sind es nun schon elf.

Im zweiten Spiel des Abends verpasste mit dem SFC Stern 1900 ein zweiter Verfolger ebenfalls einen Dreier. Die Steglitzer gerieten gegen den Berliner SC schon früh in Rückstand, vergaben anschließend selber einen Strafstoß in Person von Medrane, der an Köster scheitert. Knappe zehn Minuten später zeigte Schiedsrichter Tylewski wieder auf den Punkt. Dieses Mal trat Gantzberg an und verwandelte zum 1:1. Der zweite Durchgang sollte torlos bleiben und so verliert Stern 1900 zwei weitere Punkte auf Tabellenführer Croatia, liegt nun auch schon acht Punkte zurück.