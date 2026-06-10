Füchse verlängern mit Torjäger, Schöneberg holt neuen Cheftrainer

– Foto: Niko Schmidt

Grund zur Freude im Fuchsbau: Der Top-Torjäger der Reinickendorfer bleibt den Füchsen erhalten und soll auch in der Oberliga knipsen. Victor Sunday erzielte in der laufenden Spielzeit bisher wettbewerbsübergreifend 27 Tore und hat seinen Vertrag nun verlängert.

Der 1. FC Schöneberg hat seinen neuen Cheftrainer präsentiert. Marco Passeckel übernimmt zur kommenden Spielzeit an der Seitenlinie. Er kommt vom SSC Südwest, den er aus der Landes- in die Berlin-Liga führte.

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