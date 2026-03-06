 2026-03-05T07:49:35.839Z

Füchse-Topspiel, Südwest will nachlegen, Derby in Staaken

21. Spieltag im Überblick

Am Wochenende steht der 21. Spieltag der Berlin-Liga an.

---

Heute, 19:00 Uhr
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
19:00

Der Tabellenletzte hat vergangene Woche ein echtes Ausrufezeichen senden können. Nach dem 5:1-Erfolg gegen Türkspor will Südwest nachlegen, allerdings kommt mit Wilmersdorf der Tabellenzweite nach Steglitz.

---

Heute, 19:30 Uhr
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
19:30

Türkspor ist nach der Klatsche gegen Südwest auf Wiedergutmachung aus. Und auch das Duell gegen Rudow aus der Hinrunde dürfte Motivation sein. Da gewann der Aufsteiger mit 6:1.

---

Morgen, 13:00 Uhr
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
13:00

Topspiel an der Rathausstraße. Blau Weiß 90 hat sich in den vergangenen Monaten langsam nach vorn geschoben, ist nun Fünfter und erwartet den Spitzenreiter. Die Füchse haben in der Vorwoche verloren, haben "nur" noch vier Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger.

---

Morgen, 14:00 Uhr
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
14:00

Auch Altglienicke II hat mit dem Gegner an diesem Wochenende eine Rechnung offen. In der Hinrunde unterlag die Regionalliga-Reserve der VSG mit 5:1 in Steglitz. Stern 1900 ist seither aber außer Form, hat die letzten beiden Spiele vor und nach der langen Winterpause verloren.

---

Morgen, 14:00 Uhr
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
14:00live

Biesdorf konnte vor einer Woche wichtige Punkte gegen Stern 1900 sammeln und will daran anknüpfen. Für den SC Charlottenburg geht der Blick derweil nach oben. Der Tabellendritte liegt mit einem Nachholspiel in der Hand den Füchsen auf der Lauer.

---

Morgen, 14:45 Uhr
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
14:45

Der Frohnauer SC hat am vergangenen Wochenende den Tabellenführer bezwungen und sich so ordentlich Luft nach unten verschafft. Mariendorf liegt zwei Punkte hinter dem FSC.

---

So., 08.03.2026, 13:00 Uhr
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
13:00

An der Hubertusallee erwartet uns am Sonntag ein echtes Kellerduell. Zwar steht der gastgebende Berliner SC auf Rang zwölf, doch der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt nur vier Zähler. Da will Empor endlich raus. Der Vorletzte braucht dafür einen Dreier.

---

So., 08.03.2026, 14:00 Uhr
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
14:00live

Derby in Staaken. Knappe zwei Kilometer liegen zwischen den Spielstätten des SC Staaken und des FSV Spandauer Kickers. Tabellarisch trennt die beiden mehr. Während die Gäste nochmal oben anklopfen wollen, geht es für Staaken darum, den Abstand nach unten zu vergrößern.

---

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
15:00

Noch ein Abstiegskracher am Sonntag. Der Vierzehnte empfängt den Sechzehnten. Hohen Neuendorf liegt drei Punkte vor Polar Pinguin und will diesen Vorsprung ausbauen. Die Gäste könnten an den Blau-Weißen vorbeiziehen.

---

