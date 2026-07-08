Füchse schnappen sich Fuchs von Frohnau

News aus Reinickendorf: Mit 13 Toren in 28 Spielen war Mike Ryberg einer der Garanten für den Klassenerhalt des Frohnauer SC. Jetzt kehrt der 35-jährige Mittelfeldspieler zu den Füchsen zurück und verstärkt den Oberligisten
Prominenter Rückkehrer mit Oberliga-Erfahrung
Die Füchse Berlin können einen prominenten Rückkehrer begrüßen: Mike Ryberg kehrt nach nur einer Saison beim Frohnauer SC zurück nach Reinickendorf und verstärkt den Oberligisten zur neuen Spielzeit.
Der 35-Jährige kennt das Umfeld bestens. Bereits von 2022 bis 2025 trug Ryberg das Trikot der Füchse und absolvierte in dieser Zeit 70 Pflichtspiele für den Berlin-Ligisten. Dabei erzielte er 16 Tore. Nun folgt die Fortsetzung eines bereits erfolgreichen Kapitels. Mit Oberliga-Erfahrung: Ryberg hat über 100 Spiele für Hertha 03 absolviert. Und dabei 17 Tore erzielt
Auch in der vergangenen Saison wusste Ryberg zu überzeugen. Für den Frohnauer SC kam er in der Berlin-Liga auf 28 Einsätze und erzielte dabei starke 13 Tore. Mit seinen Leistungen hatte er großen Anteil daran, dass Frohnau den Klassenerhalt in einem dramatischen Saisonendspurt sicherte.
Ein Fuchs für die Füchse
Seine größte Stärke bleibt seine Vielseitigkeit. Ryberg kann sowohl defensiv als auch offensiv auf den Außenbahnen eingesetzt werden und bringt neben seiner Qualität am Ball vor allem Erfahrung und Führungsstärke in den Kader der Füchse ein.
Der Verein freut sich entsprechend über die Rückkehr des Routiniers und begrüßte seinen Neuzugang mit den Worten: „Ein alter Bekannter ist zurück! Willkommen zurück, Mike!“ Für die Füchse ist Ryberg damit weit mehr als nur ein Neuzugang – er ist ein Spieler, der das Umfeld kennt und sofort Verantwortung übernehmen kann.
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