Füchse schnappen sich Fuchs von Frohnau Erfahrener Neuzugang für den Oberliga-Aufsteiger aus Reinickendorf von far · Heute, 11:50 Uhr · 0 Leser

Mike Ryberg – Foto: Olaf Kapell

News aus Reinickendorf: Mit 13 Toren in 28 Spielen war Mike Ryberg einer der Garanten für den Klassenerhalt des Frohnauer SC. Jetzt kehrt der 35-jährige Mittelfeldspieler zu den Füchsen zurück und verstärkt den Oberligisten Dieser Text wird laufend aktualisiert, ergänzt und erweitert.

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Prominenter Rückkehrer mit Oberliga-Erfahrung Die Füchse Berlin können einen prominenten Rückkehrer begrüßen: Mike Ryberg kehrt nach nur einer Saison beim Frohnauer SC zurück nach Reinickendorf und verstärkt den Oberligisten zur neuen Spielzeit.

Der 35-Jährige kennt das Umfeld bestens. Bereits von 2022 bis 2025 trug Ryberg das Trikot der Füchse und absolvierte in dieser Zeit 70 Pflichtspiele für den Berlin-Ligisten. Dabei erzielte er 16 Tore. Nun folgt die Fortsetzung eines bereits erfolgreichen Kapitels. Mit Oberliga-Erfahrung: Ryberg hat über 100 Spiele für Hertha 03 absolviert. Und dabei 17 Tore erzielt Auch in der vergangenen Saison wusste Ryberg zu überzeugen. Für den Frohnauer SC kam er in der Berlin-Liga auf 28 Einsätze und erzielte dabei starke 13 Tore. Mit seinen Leistungen hatte er großen Anteil daran, dass Frohnau den Klassenerhalt in einem dramatischen Saisonendspurt sicherte.

Mike Ryberg – Foto: Olaf Kapell