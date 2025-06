Füchse schlagen Türkspor, Berliner SC fertigt Empor ab

So hatte sich Stern 1900 das Saisonfinale vermutlich nicht vorgestellt. Im Heimspiel am Mittwochabend trat Gegner Hilalspor nur mit sieben Spielern an. Der Tabellenletzte hatte schon in den Wochen zuvor mit personellen Problemen zu kämpfen. Die Steglitzer, die ihre gute Saison krönen wollten, rollten entsprechend ein Mal über den Gegner rüber. Fäßler und Medrane trafen, Torun netzte gleich vier Mal ein. Nach einer Viertelstunde stand es 6:0. Anschließend wurde das Spiel abgebrochen.