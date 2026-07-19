Füchse schlagen Empor, Delay Sports unterliegt Oberligisten

Die Saisonvorbereitung ist in vollem Gange und die Teams testen fleißig.
Hertha BSC II – FSV Schöningen abg.
BFC Dynamo – Berliner AK 2:0
Tore: 1:0 Jamal Rogero (23.), 2:0 Rufat Dadashov
SV Grün-Weiß Bergfelde – 1.FC PV Nord 4:4
Tore: 1:0 Emilio Mattner (9.), 1:1 (13.), 1:2 Jonas Kurzke (14.), 2:2 Jerome Lammert (28.), 3:2 Philip Opitz (35.), 3:3 Jonas Kurzke (44.), 4:3 Marcel Weihrauch (66.), 4:4 Simon Wollesen (79.)
FC Strausberg II – FSV Blau-Weiß Mahlsdorf Waldesruh 1:1
Tore: 0:1 (36.), 1:1 John-Lucas Thieke (81.)
Berliner AK – SV Altlüdersdorf 4:1
Tore: 1:0 Qi Xiang Leon Chen (38.), 2:0 Patrick-Emmanuel Abé (56.), 2:1 (56.), 3:1 Patrick-Emmanuel Abé (75.), 4:1 (82.)
Frohnauer SC 1946 – SV Falkensee-Finkenkrug 6:2
Tore: 1:0 Bachar Said (9.), 2:0 Fabian Wussogk (18.), 3:0 Bachar Said (37.), 4:0 Karim Abdel Hamid (43. Foulelfmeter), 4:1 Tobias Hampel (53. Eigentor), 5:1 Raven Rabiega (58.), 5:2 Benedikt Bundschuh (69.), 6:2 Carl-Leon Grundmann (84.)
SSC Teutonia – BFC Meteor 06 2:4
Tore: 1:0 Jakob Wartchow (52.), 2:0 Pascal-Joel Kundmüller (53.), 2:1 (62.), 2:2 Simon Böhm (67.), 2:3 Samet Alkan (68.), 2:4 Samet Alkan (88.)
FC Internationale Berlin II – FC Stern Marienfelde 1912 II 2:2
Tore: 1:0 Hano Nasraladdin (5.), 1:1 Leon Schurig (31.), 2:1 Jasper Büll (52.), 2:2 (62.)
Köpenicker FC – Friedrichshagener SV 1912 4:1
Tore: 1:0 Jonas Weigelt (21.), 2:0 Tom-Niclas Hamann (45.), 2:1 Finn Hujer (53.), 3:1 Jonas Appelt (84.), 4:1 Nicolas Tauschwitz (90.)
SV Tasmania Berlin – SV Germania 90 Schöneiche 4:3
Tore: 0:1 Tim Häußler (10.), 1:1 Konstantinos Grigoriadis (15.), 1:2 Tim Häußler (18.), 2:2 Stoyan Velchev (50.), 3:2 Jason Manthei (64. Eigentor), 4:2 (77.), 4:3 Lukas Rehbein (90.)
SV Lichtenberg 47 – SG Dynamo Dresden II 1:1
Tore: 0:1 Justin Schau (36.), 1:1 Paul Krüger (43.)
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin – FC Hertha 03 Zehlendorf 1:3
Tore: 0:1 Shinji Yamada (39.), 0:2 Furkan Yildirim (44.), 1:2 Lionel Salla (54.), 1:3 Matthias Steinborn (80. Foulelfmeter)
VfB Fortuna Biesdorf – TSG Einheit Bernau 1:1
Tore: 1:0 Darvin Schramm (42.), 1:1 Marwin Sankowsky (80.)
RB Leipzig – VSG Altglienicke 2:1
Tore: 1:0 Brajan Gruda (8.), 1:1 Jonas Nietfeld (21.), 2:1 Johan Bakayoko (51.)
Brandenburger SC Süd 05 – SV Sparta Lichtenberg 1:1
Tore: 0:1 (20.), 1:1 (83.)
CONO SUR II – TSV Rudow Berlin III 4:0
Tore: 1:0 Mattias Scheucher (53.), 2:0 Edward Zamora (83.), 3:0 Louis Schulz (86.), 4:0 Joaquin Bautista Ruiz Amancio (89.)
Adlershofer BC 08 – SV Frankonia Wernsdorf 1919 4:4
Tore: 0:1 Leon Bonneß (15.), 0:2 Leon Bonneß (34.), 0:3 Leon Bonneß (38.), 0:4 Robin Jackels (41.), 1:4 Sascha Scholz (45.), 2:4 Christopher Riedtke (50.), 3:4 Leon-Raúl Raß (60.), 4:4 Lennart Krause (75.)
MTV 1860 Altlandsberg – SV Sparta Lichtenberg II abg.
FC Aarau – 1. FC Union Berlin 2:1
Tore: 1:0 Serge Müller (2.), 1:1 Marin Ljubičić (42.), 2:1 Daniel Afriyie (86.)
VfB Fortuna Biesdorf II – SV BW Berolina Mitte 49 2:2
Tore: 1:0 Toni Röder (56.), 2:0 Florian Flath (66.), 2:1 (83.), 2:2 (85.)
Sonntag, 19. Juli 2026
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 III – RFC Liberta 1914 3:3
Weißenseer FC II – SG Einheit Zepernick 1925 II 0:0
Tore: keine Tore
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 II – Berliner SV 92 II 2:2
Tore: 1:0 (24.), 2:0 (39.), 2:1 Mobark Almoustafa (89.), 2:2 (90.)
BSV Heinersdorf II – SV Blau-Gelb Berlin II 9:2
SV BW Hohen Neuendorf II – SV Glienicke/Nordbahn 2:0
Tore: 1:0 Sidney Czwikla (47.), 2:0 Felix Klawieter (69.)
SC Westend 1901 – 1. Eintracht Spandau 2:1
Tore: 0:1 (5.), 2:1 (60.)
Steglitz Gencler Birligi 1982 III – Delay Sports Berlin III 0:20
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08 II – Berliner SV 92 III 3:2
Tore: 0:1 Richard Ebert (34.), 0:2 (64.), 1:2 (76.), 2:2 (78.), 3:2 (79.)
1. FC Schöneberg 1913 II – SV Süden 09 II abg.
VfB Berlin 1911 – FSV Berolina Stralau 1901 II 5:1
SV Tasmania Berlin – BK Olympic Malmö 6:0
Tore: 1:0 Deji Beyreuther (5.), 2:0 Tahsin Cakmak (23.), 3:0 Konstantinos Grigoriadis (39.), 4:0 Tahsin Cakmak (47.), 5:0 Shean Mensah (63.), 6:0 Fatih Baca (80.)
BSV GW Neukölln 1950 II – NSF 1907 0:9
SC Union 06 – SV Adler Berlin 1950 11:2
Sportfreunde Johannisthal II – SC Berliner Amateure 0:6
FSV Spandauer Kickers – Friedenauer TSC 4:2
Tore: 1:0 (40.), 2:0 Erfan Ghulami (41.), 2:1 Maximilian Reinhard Schubart (66.), 2:2 Finley Fuchs (69.), 3:2 Okan Tastan (81. Foulelfmeter), 4:2 Finn Walter (87.)
Lichtenrader BC 1925 – SV Blau-Weiß Dahlewitz 9:0
FC Stern Marienfelde 1912 – FC Internationale Berlin 1:3
Wartenberger SV 1974 II – BSV Rot-Weiß Schönow III 1:8
Grünauer BC 1917 II – SV Norden-Nordwest 1898 2:4
Tore: 0:1 (8.), 0:2 (27.), 1:3 Gustav Bethe (63.), 2:4 (63.), 1:4 (68.)
Wittenauer SC Concordia – Berlin Türkspor 3:5
FV Wannsee II – United Teltow II 3:0
SC Charlottenburg III – FC Hertha 03 Zehlendorf IV 5:0
SC Union 06 III – WFC Corso Vineta 2:3
Sport-Union Berlin – BSC Fortuna Glienicke 1:2
1. FC Lübars 1962 – SFC Stern 1900 III 1:1
VfB Hermsdorf Berlin II – 1.FC PV Nord II 4:0
Tore: 1:0 Daniel Zelei (23.), 2:0 Daniel Zelei (46.), 3:0 Ole Hartlieb (57.), 4:0 Florentin Winkler (82.)
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 II – SC Gatow II 1:3
Füchse Berlin – SV Empor Berlin 4:1
Tore: 1:0 Enes Gök (27.), 2:0 Enes Gök (31.), 2:1 Quentin Paul Albrecht (34.), 3:1 Victor Sunday (36.), 4:1 Thomas Brechler (80.)
FSV Spandauer Kickers II – Hertha BSC IV 4:3
FSV Hansa 07 – Berliner SC 2:2
BSV Hürtürkel – FC Arminia Tegel 11:1
BSC Eintracht Südring – Hertha BSC III 5:3
Tore: 1:0 (13.), 2:0 (29.), 2:1 Karsten Schäfer (45.), 2:2 (45.+8 Foulelfmeter), 3:2 (48. Foulelfmeter), 3:3 (56.), 4:3 (62.), 5:3 (85.)
TSV Mariendorf 1897 II – SV Adler Berlin 1950 II :
NSC Cimbria Trabzonspor Berlin – FC Brandenburg 03 II 1:11
SG Nordring Berlin 1949 – Wittenauer SC Concordia II 1:6
BSC Marzahn II – SG Blankenburg II 2:2
BFC Meteor 06 – Delay Sports Berlin II 2:3
Tore: 0:1 Piet Kühn (11.), 1:1 (20.), 2:1 Simon Böhm (24.), 2:2 Yazid Tambo (65.), 2:3 Jakob Elias Jodl (90.)
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 – FC Viktoria 1889 Berlin 2:2
BSV Dersim 1993 – FC Liria 1985 Berlin 2:4
BSV Heinersdorf – SV BW Berolina Mitte 49 II 4:3
1. FC Wilmersdorf II – 1. Traber FC Mariendorf 2:4
Tore: 0:1 Roger Abdallah (10.), 0:2 Roger Abdallah (23.), 0:3 Roger Abdallah (37.), 0:4 Roger Abdallah (45.), 1:4 (48.), 2:4 (60.)
FV Rot-Weiß 90 Hellersdorf II – Ludwigsfelder FC III 8:1
SG Stern Kaulsdorf – VfB Fortuna Biesdorf III 2:2
Friedrichshagener SV 1912 II – HFC Berlin 0:0
SV Askania Coepenick 1913 – JFC Berlin 2:8
SV Karow 96 – Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin II 6:1
SF Kladow – SSC Teutonia 3:1
Spandauer BC 06 – FSV Spandauer Kickers III 0:9
TuS Makkabi Berlin – TSV Rudow Berlin 2:0
SG Union 1919 Klosterfelde – Delay Sports Berlin 5:2
Tore: 0:1 Panzu De Angelo Ernesto (7.), 1:1 Gentuar Durmishi (28.), 2:1 Hannes Graf (39.), 3:1 Gentuar Durmishi (53.), 4:1 (60.), 4:2 Pascal Brossmann (67.), 5:2 Meisour Mohamed (90.)
SV Nord Wedding 1893 – BSC Rehberge 1945 2:2
Tore: 0:1 Ahmet Cetin (4.), 1:1 Tugay Koc (32.), 1:2 Quentin Rohde (61.), 2:2 Muhamed Bayram (85.)
SV Blau-Gelb Falkensee – SSC Teutonia II 3:2
Tore: 1:0 (11.), 1:1 (31.), 2:1 Johannes Gums (35.), 3:1 (38.), 3:2 Nazarii Melnyk (58.)
Steglitz Gencler Birligi 1982 – VfB Sperber Neukölln 1912 II 1:2
Tennis Borussia Berlin – Altona 93 3:1
1. FC Novi Pazar 95 – SV Tasmania Berlin II 4:3
Tore: 1:0 (20.), 2:0 (30.), 2:1 Abdoul-Salam Moumouni (40.), 3:1 (55.), 3:2 El Moutaz Bellah Ben Ticha (65. Foulelfmeter), 4:2 (70.), 4:3 El Moutaz Bellah Ben Ticha (80.)
FC Nordost Berlin II – BSV Oranke 6:5
Berlin Hilalspor – Rosenthal FC 3:1
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08 – BFC Meteor 06 II 1:1
VfB Berlin 1911 II – Berlin Lions FC 2:2
SV Werder Bremen II – BFC Preussen 0:5
Tore: 0:1 (5.), 0:2 (5.), 0:3 (39.), 0:4 (60.), 0:5 (90.)
BFC Germania 1888 – SFC Veritas 96 II 8:5
SV BW Berolina Mitte 49 III – SV Bau-Union Berlin 3:2
Motherland Berlin SC – NFC Rot-Weiß 1932 II 6:6
BFC Alemannia 1890 II – CSV Afrisko 3:4
SG Grün-Weiss Baumschulenweg – SFC Friedrichshain IV 0:6
SV Sparta Lichtenberg III – SV Prötzel 1:6
Bredower SV 47 – SC Staaken 1:6
SV Grün-Weiß Bergfelde II – FC Concordia Wilhelmsruh 1895 II 3:2
Tore: 0:1 Shawn Schmieglitz (17.), 1:1 Georg Lüke (21.), 2:1 René Retkowski (33.), 2:2 Sean Pascal Roggenbuck (59.), 3:2 René Retkowski (65.)
Lichtenrader BC 1925 II – NFC Rot-Weiß 1932 4:2
SC Union 06 II – Berliner SV 92 0:6
Sportfreunde Johannisthal – SFC Stern 1900 3:2
SV Stern Britz 1889 – SSC Südwest 1947 II 3:2
BSV GW Neukölln 1950 – SSV Köpenick-Oberspree 6:3
FSV Hansa 07 III – Türkiyemspor Berlin II :
SpVgg Tiergarten 58 – SC Minerva 1893 Berlin 2:2
Tore: 1:0 (25.), 2:0 (55.), 2:1 (58.), 2:2 Mohammed Yaqoobi (63.)
TSV Mariendorf 1897 – BSV Eintracht Mahlsdorf II 3:2
SG Blankenburg – Weißenseer FC 7:3
Tore: 1:0 Niklas Gebhardt (2.), 2:0 Maurice Schumann (9.), 2:1 Ebrima Manneh (13.), 3:1 Max Roßius (16.), 4:1 Max Roßius (30.), 5:1 Max Roßius (38.), 5:2 Lio Thieme (56.), 5:3 Lucas Goers (67.), 6:3 Mick Schulz (80.), 7:3 Mick Schulz (86.)
Hertha BSC – FC Viktoria 1889 Berlin Frauen 0:1
Tore: 0:1 (36.)
VfB Hermsdorf Berlin – SV BW Hohen Neuendorf 2:4
Tore: 1:0 Jan Oberstein (35. Handelfmeter), 1:1 Niklas Wolnik (49.), 1:2 Niklas Wolnik (54.), 2:2 Nico Bochnia (58.), 2:3 Gino Hofmeister (79.), 2:4 Gino Hofmeister (85.)
BSV Dersim 1993 II – BSC Marzahn 7:1
Steglitz Gencler Birligi 1982 II – 1. Traber FC Mariendorf II 4:9
SG Stern Kaulsdorf II – VfB Fortuna Biesdorf III abgebrochen
SC Berliner Amateure II – FC Internationale Berlin III 2:3
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