Füchse im Nordderby, Topspiel beim SCC, zwei Kellerduelle

– Foto: Sascha Gernhardt

Der 1. FC Wilmersdorf ist mittendrin in der Verfolgergruppe, liegt nur einen Punkt hinter dem zweitplatzierten SC Staaken. Der Frohnauer SC hingegen sucht nach der Form, hat nur noch vier Zähler Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Der FSC trennte sich zudem in dieser Woche vom Trainer .

Topspiel in Charlottenburg. Der SCC empfängt als Dritter den SC Staaken, der derzeit Zweiter ist. Nach ganz oben geht für beide nichts mehr. Platz zwei sicherlich dennoch ein lohnenswertes Saisonziel. Beide Mannschaften sind punktgleich. Gespielt wird auf Kunstrasen, da das Mommsenstadion weiter gesperrt ist. ---

Die Füchse haben deutlichen Vorsprung an der Tabellenspitze, können im Hintergrund schon fleißig für die kommende Spielzeit planen. Am Freitagabend empfangen die Reinickendorfer nun den SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf zum Nordduell. Die Gäste stecken noch im Abstiegskampf, haben fünf Punkte Vorsprung auf Platz 16. ---

Morgen, 13:30 Uhr SFC Stern 1900 Stern 1900 Berlin Türkspor Bln Türkspor 13:30 PUSH

Türkspor ist das dritte Team mit 40 Punkten, liegt nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz hinter Staaken und dem SCC, könnte vom direkten Duell der beiden profitieren. Dafür muss das Team von Tuli Zazai in Steglitz bestehen. Stern 1900 ist völlig außer Form, hat nur einen der letzten fünf Spiele gewinnen können. ---

Mehr Abstiegskampf geht fast nicht. Der SV Empor Berlin empfängt am Samstag als 14. den direkten Verfolger Fortuna Biesdorf. Beide Teams sind stark abstiegsbedroht, stehen nur knapp über dem Strich. Die Form der letzten Wochen aber bei beiden durchaus positiv. Empor hat nur zwei der letzten sieben Spiele verloren. Biesdorf konnte in den vergangenen sieben Tagen sechs Punkte sammeln. ---

Die Spandauer Kickers bleiben eines der formschwächsten Teams der Liga, empfangen nun den TSV Rudow. Der spielt wiederum eine konstant starke Saison als Aufsteiger, hat seit fünf Spielen nicht mehr verloren. ---

Der Berliner SC hat sich noch nicht aus dem Abstiegskampf verabschiedet, auch wenn zum Tabellenkeller noch etwas Luft ist. Blau Weiß 90 liegt zwar nur vier Zähler vor dem Gegner, darf den Blick aber eher nach oben richten, könnte noch Platz zwei attackieren. ---

So., 19.04.2026, 14:00 Uhr Polar Pinguin Berlin Pinguin SSC Südwest 1947 SSC Südwest 14:00 PUSH

Noch ein bisschen mehr Abstiegskampf als bei Empor gegen Biesdorf? Bitteschön. Polar Pinguin steht als Tabellenletzter mit schon sechs Punkten Rückstand aufs rettende Ufer gewaltig unter Druck. Der Gegner, der SSC Südwest, ist 16., hat sich durch eine bisher starke Rückrunde aber realistische Chancen auf den Ligaverbleib erarbeitet. ---

So., 19.04.2026, 14:30 Uhr TSV Mariendorf 1897 TSV 1897 VSG Altglienicke Altglienicke II 14:30 PUSH

Kann Altglienicke II den freien Fall aufhalten? Die Regionalliga-Reserve wartet seit Anfang Dezember auf einen Dreier, ist inzwischen Vorletzter. Der Abstieg in die Landesliga droht. Mariendorf steht im Tabellenmittelfeld. Für die Hausherren ist es ein richtungsweisendes Spiel, womöglich ein fast schon finaler Schritt Richtung Klassenerhalt im Erfolgsfall.

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