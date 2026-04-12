 2026-04-10T07:15:08.667Z

Ligavorschau

Füchse gewinnen erneut, Lucky Punch in Hohen Neuendorf

25. Spieltag der Berlin-Liga im Überblick

von ser · Heute, 21:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Frank Arlinghaus

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Berlin-Liga
SC Staaken
H. Neuendorf
Altglienicke II
Wilmersdorf

Am Wochenende steht der 25. Spieltag der Berlin-Liga an.

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Fr., 10.04.2026, 19:00 Uhr
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
2
0
Abpfiff

Der SSC Südwest hat die Abstiegsränge zumindest vorerst verlassen. Im Heimspiel gegen den SV Empor setzten sich die Steglitzer, die vor wenigen Wochen fast schon abgeschlagen am Tabellenende standen, nach torloser erster Halbzeit durch. Mohamed Rayen Chafra und Philipp Olsowski trafen im zweiten Spielabschnitt.

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Fr., 10.04.2026, 19:30 Uhr
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
3
1
+Video

Türkspor hat sich nach zwei Niederlagen in Folge zurückgemeldet und vorerst wieder Platz zwei übernommen. Im Heimspiel gegen den Berliner SC trafen Prince Collins Idemudia, Süleyman Kapan und Benjamin Heymann schon vor der Pause. Zwar verkürzten die Gäste unmittelbar nach Wiederanpfiff, doch es blieb beim Heimerfolg für Türkspor.

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Fr., 10.04.2026, 19:30 Uhr
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
1
1
Abpfiff

Im Duell der Tabellennachbarn haben der TSV Rudow und der TSV Mariendorf die Punkte geteilt. Dabei führten die Gäste lang, nachdem Jannis Krieger in der 38. Minute zum 0:1 traf. Doch in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit sicherte Mohammed Hassane den Hausherren per Strafstoß noch einen Zähler.

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Gestern, 13:30 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
0
3

Der 1. FC Wilmersdorf hat in Steglitz klar mit 0:3 gewonnen. Dabei brachte Rodrigo Flores Kaya die Gäste kurz vor dem Pausenpfiff in Führung. Nach etwa einer Stunde legte Yousef El-Meguid per Traumtor nach, schoss den Ball in den Winkel. Mit dem 0:3 durch Valentin Henneke per Kopf war das Spiel dann gelaufen.

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Gestern, 14:00 Uhr
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
1
2
Abpfiff

Im zweiten Kellerduell des Spieltags hat Fortuna Biesdorf auswärts wichtige Zähler sammeln können. Maximilian Schwanke traf in der Anfangsviertelstunde zum 0:1. Im zweiten Durchgang glich Regionalliga-Spieler Noah Kardam, der ebenso wie Louis Wagner, Biyan Kizildemir und Nico Lübke in der U23 der VSG eingesetzt wurde, aus. Lang lief es auf eine Punkteteilung hinaus, doch kurz vor Spielende hatte Benjamin Sommer etwas dagegen und traf zum 1:2-Siegtreffer. Biesdorf bleibt zwar 17., rückt der Konkurrenz aber wieder auf die Pelle. Altglienicke jetzt unter dem Strich nach dem Erfolg von Südwest gestern Abend.

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Heute, 11:30 Uhr
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
0
1
Abpfiff

Die Füchse haben auch bei den Spandauer Kickers drei Zähler eingefahren. Dabei tat sich der Tabellenführer aber durchaus schwer. Das Tor des Tages erzielte Cengizhan Haney in der 28. Minute. Kurz vor Spielende flog SpaKis Jack Krumnow noch mit rot vom Platz, soll nachgetreten haben.

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Heute, 13:00 Uhr
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
1
1
Abpfiff

Hohen Neuendorf hat im Kampf um den Klassenerhalt einen Last-Minute-Punkt gegen Blau Weiß 90 geholt. Die Gäste gingen kurz vor dem Pausenpfiff durch Niklas Struck in Führung. Die hielt bis tief in die Nachspielzeit der zweiten Halbzeit, ehe Tim Niederau in 90+4 ausglich.

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Heute, 14:00 Uhr
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
4
1
Abpfiff

Der SC Staaken hat seine starke Form der Rückrunde auch im dritten Heimspiel in Folge unter Beweis gestellt. Gegen den Frohnauer SC brachte ein Eigentor der Gäste die Staakener früh auf die Siegerstraße. Maurice Engst erhöhte in der 42. Minute, der FSC konnte mit dem Pausenpfiff verkürzen. Im zweiten Durchgang entschieden Deniz Aksakal und Efraim Gakpeto die Partie. Staaken ist nun Zweiter!

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Heute, 15:00 Uhr
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
2
2
Abpfiff

Polar Pinguin hat im Heimspiel gegen den SC Charlottenburg einen Punkt geholt. Der bringt die Tempelhofer aber nicht wirklich weiter. Nicolai Matt brauche das Schlusslicht nach wenigen Sekunden in Führung. Die konterte der SCC, drehte die Partie durch Treffer von Marvin Michels und Lasse Engelsing noch im ersten Durchgang. Nach Wiederanpfiff sorgte Alianni Urgelles Montoya für den 2:2-Endstand.

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