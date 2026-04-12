Füchse gewinnen erneut, Lucky Punch in Hohen Neuendorf

– Foto: Frank Arlinghaus

Der SSC Südwest hat die Abstiegsränge zumindest vorerst verlassen. Im Heimspiel gegen den SV Empor setzten sich die Steglitzer, die vor wenigen Wochen fast schon abgeschlagen am Tabellenende standen, nach torloser erster Halbzeit durch. Mohamed Rayen Chafra und Philipp Olsowski trafen im zweiten Spielabschnitt.

Türkspor hat sich nach zwei Niederlagen in Folge zurückgemeldet und vorerst wieder Platz zwei übernommen. Im Heimspiel gegen den Berliner SC trafen Prince Collins Idemudia, Süleyman Kapan und Benjamin Heymann schon vor der Pause. Zwar verkürzten die Gäste unmittelbar nach Wiederanpfiff, doch es blieb beim Heimerfolg für Türkspor. ---

Im Duell der Tabellennachbarn haben der TSV Rudow und der TSV Mariendorf die Punkte geteilt. Dabei führten die Gäste lang, nachdem Jannis Krieger in der 38. Minute zum 0:1 traf. Doch in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit sicherte Mohammed Hassane den Hausherren per Strafstoß noch einen Zähler. ---

Der 1. FC Wilmersdorf hat in Steglitz klar mit 0:3 gewonnen. Dabei brachte Rodrigo Flores Kaya die Gäste kurz vor dem Pausenpfiff in Führung. Nach etwa einer Stunde legte Yousef El-Meguid per Traumtor nach, schoss den Ball in den Winkel. Mit dem 0:3 durch Valentin Henneke per Kopf war das Spiel dann gelaufen. ---

Im zweiten Kellerduell des Spieltags hat Fortuna Biesdorf auswärts wichtige Zähler sammeln können. Maximilian Schwanke traf in der Anfangsviertelstunde zum 0:1. Im zweiten Durchgang glich Regionalliga-Spieler Noah Kardam, der ebenso wie Louis Wagner, Biyan Kizildemir und Nico Lübke in der U23 der VSG eingesetzt wurde, aus. Lang lief es auf eine Punkteteilung hinaus, doch kurz vor Spielende hatte Benjamin Sommer etwas dagegen und traf zum 1:2-Siegtreffer. Biesdorf bleibt zwar 17., rückt der Konkurrenz aber wieder auf die Pelle. Altglienicke jetzt unter dem Strich nach dem Erfolg von Südwest gestern Abend. ---

Die Füchse haben auch bei den Spandauer Kickers drei Zähler eingefahren. Dabei tat sich der Tabellenführer aber durchaus schwer. Das Tor des Tages erzielte Cengizhan Haney in der 28. Minute. Kurz vor Spielende flog SpaKis Jack Krumnow noch mit rot vom Platz, soll nachgetreten haben. ---

Hohen Neuendorf hat im Kampf um den Klassenerhalt einen Last-Minute-Punkt gegen Blau Weiß 90 geholt. Die Gäste gingen kurz vor dem Pausenpfiff durch Niklas Struck in Führung. Die hielt bis tief in die Nachspielzeit der zweiten Halbzeit, ehe Tim Niederau in 90+4 ausglich. ---

Der SC Staaken hat seine starke Form der Rückrunde auch im dritten Heimspiel in Folge unter Beweis gestellt. Gegen den Frohnauer SC brachte ein Eigentor der Gäste die Staakener früh auf die Siegerstraße. Maurice Engst erhöhte in der 42. Minute, der FSC konnte mit dem Pausenpfiff verkürzen. Im zweiten Durchgang entschieden Deniz Aksakal und Efraim Gakpeto die Partie. Staaken ist nun Zweiter! ---

Polar Pinguin hat im Heimspiel gegen den SC Charlottenburg einen Punkt geholt. Der bringt die Tempelhofer aber nicht wirklich weiter. Nicolai Matt brauche das Schlusslicht nach wenigen Sekunden in Führung. Die konterte der SCC, drehte die Partie durch Treffer von Marvin Michels und Lasse Engelsing noch im ersten Durchgang. Nach Wiederanpfiff sorgte Alianni Urgelles Montoya für den 2:2-Endstand.

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:

https://www.fupa.net/auth/login