Füchse gewinnen auch in Steglitz, Rudow schlägt den Zweiten

Archiv – Foto: Frank Arlinghaus

Tabellenführer Füchse hat am Freitagabend in Steglitz den elften Sieg in Folge gefeiert. Beim abstiegsbedrohten SSC Südwest stand es dabei aber lang null zu null. Victor Sunday (71.) und Cengizhan Haney (83.) zogen die Partie schließlich noch auf Seiten der Reinickendorfer, die zu diesem Zeitpunkt in Überzahl agierten.

Türkspor und Mariendorf haben die Punkte geteilt. Süleyman Kapan legte kurz vor der Pause für die Hausherren vor, setzte sich nach einem tiefen Ball in der Torjägerliste wieder auf die alleinige eins. Mariendorf antwortete im zweiten Durchgang. Yannik Schleske stellte den 1:1-Endstand per Abstauber her. ---

Der TSV Rudow hat das Spitzenspiel des 29. Spieltags gewonnen. Melih Hortum (2.) und Merdan Baba (37.) entschieden die Partie schon vor der Pause zugunsten des Aufsteigers. Die auf Rang zwei stehenden Gäste aus Charlottenburg könnten im Laufe des Spieltags die Verfolgerposition Nummer eins verlieren. ---

Biesdorf hat sich mit den beiden Siegen zuletzt über den Strich gearbeitet, liegt drei Punkte vor Rang 16. Für Blau Weiß geht es um Rang zwei. Nach der Niederlage des SC Charlottenburg am Freitagabend hat der Drittplatzierte die Möglichkeit, am SCC vorbei zu springen. ---

Morgen, 14:00 Uhr VSG Altglienicke Altglienicke II Frohnauer SC 1946 Frohnauer SC 14:00 PUSH

Kellerduell in Altglienicke. In der Vorwoche gewann die VSG ihr erstes Pflichtspiel im Jahr 2026, gab die rote Laterne an den Frohnauer SC ab. Der reist nun in den Berliner Südosten. Beide Teams brauchen dringend Punkte, könnten mit einem Dreier die Abstiegsränge zumindest vorübergehend verlassen. ---

Die Spandauer Kickers müssen den Blick nach unten richten, haben nur vier Punkte Vorsprung auf Platz 16. Währenddessen schielt Stern 1900 nach oben auf Rang zwei. ---

Mit drei Siegen in Folge ist Polar Pinguin zuletzt über den Strich gesprungen, will diesen Platz verteidigen oder gar weiter klettern. Allerdings wartet eine schwere Aufgabe. Wilmersdorf kommt am Sonntag in die Markgrafenstraße, will nach zwei sieglosen Partien in Folge zurück in die Erfolgsspur und Platz zwei attackieren. ---

So., 10.05.2026, 14:00 Uhr SC Staaken SC Staaken SV Empor Berlin Empor Berlin 14:00 live PUSH

Empor ist nach den Füchsen das formstärkste Team der Liga, hat sich in beeindruckender Weise fast schon aus dem Abstiegskampf verabschiedet. Den Gegner aus Staaken kann man mit einem Dreier am Sonntag überholen. ---

Zum Abschluss des Spieltags erwartet uns ein weiteres Duell im Kampf um den Klassenerhalt, wenn Hohen Neuendorf als Zwölfter beim 14., dem Berliner SC gastiert. Beide Teams trennen drei Punkte, der Vorsprung auf Rang 16 ist minimal. Ein unheimlich wichtiges Spiel für beide.

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