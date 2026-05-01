 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligavorschau

Füchse feiern 10. Sieg in Folge, Blau Weiß 90 springt auf Platz 2

28. Spieltag der Berlin-Liga im Überblick

von ser · Gestern, 23:10 Uhr · 0 Leser
– Foto: Frank Arlinghaus

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Berlin-Liga
SC Staaken
H. Neuendorf
Altglienicke II
Wilmersdorf

Am Wochenende steht der 28. Spieltag der Berlin-Liga an.

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Gestern, 10:00 Uhr
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
1
2
Abpfiff

Im Verfolgerduell hat sich Blau Weiß 90 beim 1. FC Wilmersdorf durchgesetzt, ist am Gegner vorbeigezogen und vorerst Zweiter. Dabei gingen die Hausherren zunächst nach wenigen Sekunden durch Nelson Okech in Führung, doch die Gäste aus Mariendorf drehten die Partie durch Gelicio Aurelio Banze und Darryl Geurts.

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Gestern, 13:00 Uhr
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
4
1
+Video

Die Füchse haben ihren zehnten Sieg in Serie eingefahren. Im Heimspiel gegen Türkspor traf Bedirhan Sivaci im ersten Durchgang zur Führung. Diese bauten Rayan Ait Manssour, Enes Gök und Pedro Henrique Heerdt nach der Pause aus. Süleyman Kapan gelang nur noch ein Ehrentreffer. Damit sind die Füchse in der aktuellen Tabelle auch rechnerisch nicht mehr einzuholen, doch es stehen noch Sportgerichtsurteile aus, die in der Tabelle Folgen haben werden. Die Meisterfeier wurde also nochmal vertagt.

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Heute, 14:00 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
14:00

Verfolger- und Tabellennachbarduell in Steglitz, wenn der Achte den Siebten empfängt. Dabei haben die Hausherren noch eine Rechnung offen, verloren in der Hinrunde beim Aufsteiger mit 3:1.

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Heute, 14:00 Uhr
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
14:00

Empor und Hohen Neuendorf haben sich in den letzten Wochen jeweils eine gute Ausgangslage im Kampf um den Klassenerhalt erarbeiten können. Im direkten Duell kann nun ein weiterer großer Schritt gemacht werden. Empor hat einen Punkt mehr auf dem Konto als die Blau-Weißen.

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Morgen, 12:00 Uhr
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
12:00

Nach starkem Zwischenspurt ist der SSC Südwest über den Strich gesprungen, hat zwei Zähler Vorsprung auf den Frohnauer SC auf Platz 16. Am Sonntag wartet eine schwere Aufgabe, wenn die Steglitzer beim viertplatzierten SC Charlottenburg gastieren. Der hat weiterhin gute Chancen auf Platz zwei.

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Morgen, 12:45 Uhr
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
12:45live

Ein richtiger Abstiegskracher erwartet uns am Sonntag auf dem Poloplatz. Der 16. empfängt den 14., der Frohnauer SC will von den Abstiegsplätzen springen. Biesdorf hat zwei Punkte mehr auf dem Konto, kann und will den Vorsprung ausbauen.

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Morgen, 13:00 Uhr
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
13:00

Auch beim Berliner SC steht viel auf dem Spiel. Nur drei Punkte trennen den BSC von den Abstiegsplätzen. Dort steht die VSG Altglienicke II nach verheerender Rückrunde. Der Tabellenletzte ist fast schon zum Punkten verdammt.

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Morgen, 14:00 Uhr
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
14:00live

Und auch Polar Pinguin braucht Punkte im Kampf um den Ligaverbleib. Der Vorletzte empfängt die Spandauer Kickers, die sich bei sechs Punkten Vorsprung auf Frohnau auch noch nicht zu sicher fühlen dürfen.

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Morgen, 14:30 Uhr
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
14:30

Zum Abschluss des Spieltages tritt der SC Staaken beim TSV Mariendorf an und könnte, je nachdem wie Wilmersdorf am Freitag spielt, Platz zwei zurückerobern. Mariendorfs Ausgangslage ähnelt der von SpaKi. Sechs Zähler vor Rang 16.

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