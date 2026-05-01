Füchse feiern 10. Sieg in Folge, Blau Weiß 90 springt auf Platz 2

– Foto: Frank Arlinghaus

Im Verfolgerduell hat sich Blau Weiß 90 beim 1. FC Wilmersdorf durchgesetzt, ist am Gegner vorbeigezogen und vorerst Zweiter. Dabei gingen die Hausherren zunächst nach wenigen Sekunden durch Nelson Okech in Führung, doch die Gäste aus Mariendorf drehten die Partie durch Gelicio Aurelio Banze und Darryl Geurts.

Die Füchse haben ihren zehnten Sieg in Serie eingefahren. Im Heimspiel gegen Türkspor traf Bedirhan Sivaci im ersten Durchgang zur Führung. Diese bauten Rayan Ait Manssour, Enes Gök und Pedro Henrique Heerdt nach der Pause aus. Süleyman Kapan gelang nur noch ein Ehrentreffer. Damit sind die Füchse in der aktuellen Tabelle auch rechnerisch nicht mehr einzuholen, doch es stehen noch Sportgerichtsurteile aus, die in der Tabelle Folgen haben werden. Die Meisterfeier wurde also nochmal vertagt. ---

Heute, 14:00 Uhr SFC Stern 1900 Stern 1900 TSV Rudow Berlin TSV Rudow 14:00 PUSH

Verfolger- und Tabellennachbarduell in Steglitz, wenn der Achte den Siebten empfängt. Dabei haben die Hausherren noch eine Rechnung offen, verloren in der Hinrunde beim Aufsteiger mit 3:1. ---

Empor und Hohen Neuendorf haben sich in den letzten Wochen jeweils eine gute Ausgangslage im Kampf um den Klassenerhalt erarbeiten können. Im direkten Duell kann nun ein weiterer großer Schritt gemacht werden. Empor hat einen Punkt mehr auf dem Konto als die Blau-Weißen. ---

Nach starkem Zwischenspurt ist der SSC Südwest über den Strich gesprungen, hat zwei Zähler Vorsprung auf den Frohnauer SC auf Platz 16. Am Sonntag wartet eine schwere Aufgabe, wenn die Steglitzer beim viertplatzierten SC Charlottenburg gastieren. Der hat weiterhin gute Chancen auf Platz zwei. ---

Ein richtiger Abstiegskracher erwartet uns am Sonntag auf dem Poloplatz. Der 16. empfängt den 14., der Frohnauer SC will von den Abstiegsplätzen springen. Biesdorf hat zwei Punkte mehr auf dem Konto, kann und will den Vorsprung ausbauen. ---

Morgen, 13:00 Uhr Berliner SC Berliner SC VSG Altglienicke Altglienicke II 13:00 PUSH

Auch beim Berliner SC steht viel auf dem Spiel. Nur drei Punkte trennen den BSC von den Abstiegsplätzen. Dort steht die VSG Altglienicke II nach verheerender Rückrunde. Der Tabellenletzte ist fast schon zum Punkten verdammt. ---

Und auch Polar Pinguin braucht Punkte im Kampf um den Ligaverbleib. Der Vorletzte empfängt die Spandauer Kickers, die sich bei sechs Punkten Vorsprung auf Frohnau auch noch nicht zu sicher fühlen dürfen. ---

Morgen, 14:30 Uhr TSV Mariendorf 1897 TSV 1897 SC Staaken SC Staaken 14:30 PUSH