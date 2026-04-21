Füchse binden Stammspieler, Numic bleibt sportlicher Leiter bei Tas

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Der SV Tasmania hat für Klarheit auf der Position des sportlichen Leiters gesorgt. Demnach bleibt Almir Numic , der 1. Vorsitzende des Vereins, auch in der kommenden Saison zusätzlich für den sportlichen Bereich verantwortlich und das ligaunabhängig. Der Verein bittet von Anfragen oder Bewerbungen entsprechend Abstand zu nehmen.

Die Füchse haben einen weiteren Stammspieler über die laufende Spielzeit hinaus an sich gebunden. Karim Zoungrana kam im vergangenen Sommer vom Oberliga-Absteiger Ahrensfelde in den Fuchsbau, entwickelte sich schnell zur wichtigen Stütze im Reinickendorfer Team. Der 25-Jährige ist bereits der vierzehnte Spieler, der für die kommende Saison zugesagt hat.

Landesligist Berlin Hilalspor hat mit seinem Trainerteam verlängert. Das gab der Verein am Wochenende bekannt. Demnach bleiben die Trainer Murat Akkas und Erdinc Celen auch in der kommenden Saison verantwortlich. Beide waren vor der laufenden Spielzeit gekommen, haben den Berlin-Liga-Absteiger auf den derzeit vierten Platz der Landesliga Staffel 1 geführt.

Der Frohnauer SC hat sich von Trainer Christopher Volkmer getrennt. Das gab der Berlin-Ligist am Mittwoch auf Instagram bekannt. Über die Hintergründe vereinbarten beide Seiten Stillschweigen. Volkmer war im Sommer 2024 aus dem Nachwuchs von Viktoria Berlin zum FSC gewechselt. Vorerst übernehmen Marvin Hinz und Kyrian Rißmann an der Seitenlinie. Beide agierten neben Volkmer als Co-Trainer.

16.04. +++ Viktoria-Frauen verlängern mit Trainer

Die Frauen des FC Viktoria 1889 Berlin sind in der Vorsaison in die 2. Bundesliga aufgestiegen, spielen dort eine starke Debüt-Saison. Verantwortlich dafür ist unter anderem Trainer Miren Catovic, der aus Ingolstadt kam. Der 37-Jährige wird den Himmelblauen auch zukünftig erhalten bleiben, hat seinen Vertrag in Lichterfelde verlängert.

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