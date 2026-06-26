Füchse Berlin: Vier Zugänge, drei weitere Abgänge Transfers beim Berliner Meister von ser · Heute, 17:35 Uhr · 0 Leser

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Die Kaderplanung der Füchse läuft auf Hochtouren.

Mit dem Berliner Meistertitel, den die Füchse in beeindruckender Manier einfuhren, sicherten sich die Reinickendorfer auch den Aufstieg in die NOFV Oberliga Nord. Dort wird ein Großteil der Meistermannschaft für die Grün-Weißen spielen, doch auch ein paar neue Gesichter bekommt der Fuchsbau. Bis zum heutigen Freitag wurden vier Neuzugänge vorgestellt. Den Anfang machte Lion Schumann. Der 22-Jährige, der bei Viktoria Berlin Nachwuchs-Bundesliga spielte, machte in der vergangenen Spielzeit beim Berliner SC auf sich aufmerksam, schoss starke 14 Tore in 30 Partien. Ihm folgte wenige Tage später Stephan Ngah, der ebenfalls vom Berliner SC nach Reinickendorf wechselt. Auch Ngah traf zweistellig, steuerte elf Tore zum Klassenerhalt bei.

Mit dem dritten Neuzugang haben sich die Füchse Oberliga-Erfahrung ins Boot geholt. Baran Daskan bestritt in der vergangenen Saison 14 Spiele für Croatia Berlin, zehn davon über 90 Minuten. Den Abstieg konnte auch er nicht verhindern, doch mit dem Wechsel in den Berliner Norden bleibt der 20-jährige Innenverteidiger weiter fünftklassig. Der jüngste Neuzugang ist Moussa Keita und kennt den Verein bereits am besten, denn der Guineer spielte in der vergangenen Saison 23 Mal für die U19 der Füchse, war dort Teil der erfolgreichen Klassenerhaltsmission und rückt nun in die 1. Mannschaft auf.