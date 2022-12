Füchse Berlin verlieren Top-Torjäger an TuS Makkabi Stürmer wechselt in die Oberliga Nord - Ersatz bereits gefunden

Die Statistiken, die Caner Özcin in den vergangenen anderthalb Jahren bei den Füchsen hingelegt hat, sind einfach stark. Konnte er in der vergangenen Saison 31 Tore in 33 Spielen erzielen, knipste er 2022/2023 im ersten Halbjahr 16 Mal in 15 Spielen. In vier von fünf Spielen, wo der Stürmer nicht traf, konnte die Mannschaft nicht gewonnen. Stattdessen gab es nur zwei Remis bei zwei weiteren Niederlagen. Der Sportliche Leiter, Sanel Begzadic, weiß um den Wert des Stürmer, legte ihm beim Wechsel aber keine Steine in den Weg. Zur Rückrunde geht der 28-Jährige bei TuS Makkabi auf Torejagd. In Charlottenburg wird er unter Wolfgang Sandhowe in der Oberliga Nord spielen.

