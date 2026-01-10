Füchse Berlin: Fünf Neue folgen auf vier Abgänge

Furkan Yildirim, Yannick Wilhelm, Maximilian Dreger und Kaan Tüysüz werden in der Rückrunde nicht mehr für die Füchse auflaufen. Yildirim wechselte erst im zurückliegenden Sommer zu den Füchsen, absolvierte wettbewerbsübergreifend 16 Spiele, in denen er vier Tore erzielte. Der Vereinsmeldung zufolge geht es für den 26-Jährigen nun nach Malta. Wilhelm kam 2023 mit reichlich Berlin-Liga-Erfahrung in den Fuchsbau, war sofort Stammkraft. Nun zieht es den 25-Jährigen nach Australien. Dreger war zwölf Monate in Diensten der Füchse, kam aber meist nur von der Bank. Sein Ziel ist bisher nicht bekannt. Ebenso unklar ist die sportliche Zukunft von Tüysüz, der zweieinhalb Jahre für die Reinickendorfer spielte.

Den vier Abgängen stehen bisher fünf Neuzugänge gegenüber. Die Defensive verstärkt der mit ordentlich Oberliga-Erfahrung ausgestattete Abdul Arasek El Challouf. Der 27-Jährige spielte zuletzt für Lichtenberg 47, zuvor unter anderem für Staaken und Hertha 06. An seiner Seite könnte Jakob Getahun auflaufen. Der 19-Jährige, der beim BFC Dynamo ausgebildet wurde und dort zuletzt in der A-Junioren Regionalliga spielte, will bei den Füchsen seine ersten Schritte im Herrenbereich gehen.