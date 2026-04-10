Füchse bei SpaKi, Kellerduelle in Steglitz und Altglienicke

– Foto: Frank Arlinghaus

Dieses Spiel ist richtungsweisend! Der wiedererstarkte SSC Südwest empfängt den formstarken SV Empor zum ersten von zwei Kellerduellen an diesem Spieltag. Es ist das Duell des 16. gegen den 14., allerdings liegen schon sechs Punkte zwischen beiden Teams. Südwest braucht also drei Punkte, um in Reichweite zu bleiben, während Empor einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen könnte.

Heute, 19:30 Uhr Berlin Türkspor Bln Türkspor Berliner SC Berliner SC 19:30 live PUSH

Türkspor hat die letzten beiden Spiele verloren, in Hohen Neuendorf sogar deutlich. Im Heimspiel gegen den Berliner SC soll nun wieder ein Erfolgserlebnis her. Dann winkt auch Platz zwei. Für den Berliner SC ist der Sprung auf einen einstelligen Tabellenplatz möglich. Nach unten müssen sich die Gäste aktuell nur noch wenig Sorgen machen. ---

Heute, 19:30 Uhr TSV Rudow Berlin TSV Rudow TSV Mariendorf 1897 TSV 1897 19:30 PUSH

Duell der Tabellennachbarn in Rudow. Der Aufsteiger spielt eine starke Saison, ist Achter und hat neun Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Gegner Mariendorf ist punktgleich, nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses einen Platz dahinter. Der Sieger dürfte die Abstiegssorgen endgültig ad acta legen. ---

Auch am Samstag treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander. Wilmersdorf und Stern 1900 liegen direkt vor Rudow und Mariendorf, haben zwei bzw. einen Punkt mehr. Nach unten passiert wohl nicht mehr viel, oben kann es für beide noch um Platz zwei gehen. ---

Das angesprochene zweite Kellerduell an diesem Wochenende. Die VSG Altglienicke ist in den Abstiegskampf hineingerutscht, liegt nur noch zwei Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz. Immerhin: Am vergangenen Wochenende zeigte die Regionalliga-Reserve gegen SpaKi Moral, holte ein 0:4 auf und sicherte sich den ersten Punkt seit Anfang Dezember! Biesdorf hat zuletzt drei Spiele in Folge verloren, ist 17. und steht mächtig unter Druck. ---

Der Tabellenführer gastiert in Staaken West bei den Spandauer Kickers. Dabei können die Gäste aus Reinickendorf befreit aufspielen, werden vom Platz an der Sonne wohl nur noch mit einem Wunder zu verdrängen sein. SpaKi ist in diesem Jahr nicht gut drauf, sinnbildlich dafür die hergegebene 4-Tore-Führung bei Altglienicke in der Vorwoche. ---

Hohen Neuendorf steht nur drei Plätze über dem Strich, doch der Vorsprung auf den SSC Südwest beträgt bereits sieben Punkte. Ausruhen wollen sich die Blau-Weißen auf diesem Polster aber sicher nicht. Ob gegen die anderen Blau-Weißen aus Mariendorf nachlegt werden kann? BW90 ist Fünfter, hat zuletzt nach kleiner Erfolgsserie gegen Stern 1900 verloren. ---

So., 12.04.2026, 14:00 Uhr SC Staaken SC Staaken Frohnauer SC 1946 Frohnauer SC 14:00 PUSH

Der SC Staaken kletterte in den vergangenen Wochen bis auf Platz drei und konnte unter der Woche die Vertragsverlängerungen mit den Trainern vermelden. Gute Vorzeichen, um am Sonntag im dritten Heimspiel in Folge nachzulegen. Der Frohnauer SC wird sicher etwas dagegen haben, ist allerdings seit Ende Februar sieglos. ---

Für Polar Pinguin könnte die Luft langsam dünn werden. Die Tempelhofer haben mittlerweile die rote Laterne inne, konnten nur eines der letzten acht Spiele für sich entscheiden. Und auch am Sonntag dürfte es alles andere als leicht werden, wenn der Tabellenzweite an der Markgrafenstraße gastiert.

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Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

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