 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligavorschau

Füchse beeindrucken in Wilmersdorf, Altglienicke schießt Türkspor ab

30. Spieltag der Berlin-Liga im Überblick

von ser · Heute, 07:40 Uhr · 0 Leser
Archiv
Archiv – Foto: Frank Arlinghaus

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Berlin-Liga
SC Staaken
H. Neuendorf
Altglienicke II
Wilmersdorf

Am Wochenende steht der 30. Spieltag der Berlin-Liga an.

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Gestern, 19:30 Uhr
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
0
5
Abpfiff

Nach miserabler Rückrunde hat Altglienicke II zuletzt die Kurve gekriegt. Am Freitag folgte der dritte Sieg in Folge. Bei Türkspor brachte Emir Bakal die Regionalliga-Reserve bereits nach wenigen Sekunden in Führung. Louis Wagner, Saimir Koci, Ibrahim El Taib und Moritz Tomczak trafen in der Folge.

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Gestern, 19:00 Uhr
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
1
1
Abpfiff

Im Kellerduell treten Südwest und Biesdorf auf der Stelle. Im direkten Duell teilten beide die Punkte. Dabei gingen die Gäste nach torloser erster Halbzeit und folgendem Platzverweis in Unterzahl in Führung, doch die glich Juan Cernescu in der Nachspielzeit aus.

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Gestern, 19:30 Uhr
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
1
4
Abpfiff

Blau Weiß 90 hat seine Ambitionen auf Platz zwei in Rudow unterstrichen. Darryl Geurts traf im ersten Durchgang. Nach der Pause legten Niklas Struck per Doppelpack und Emre Rosin nach. Rudow kam noch zum Ehrentreffer.

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Gestern, 19:30 Uhr
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
1
5
Abpfiff

Die Füchse haben im Topspiel bei Wilmersdorf eine der besten Saisonleistungen abrufen können und gezeigt, warum sie mit deutlichem Abstand auf Platz eins stehen. Rayan Ait Manssour traf doppelt. Auch Enes Gök, Victor Sunday und Cengizhan Haney waren erfolgreich.

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Heute, 14:00 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
14:00

Neben den Füchsen darf Empor derzeit als Team der Stunde bezeichnet werden. Aus dem Tabellenkeller heraus haben sich die Prenzlberger in der Rückrunde bis auf Platz 5 vorgearbeitet. Nur einen Punkt dahinter liegt der Gegner Stern 1900.

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Morgen, 11:30 Uhr
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
11:30live

Der Frohnauer SC tritt am Sonntag mit neuem Trainer bei den Spandauer Kickers an. Olaf Jahn hat in dieser Woche an der Seitenlinie übernommen, soll den Tabellenletzten zum Klassenerhalt führen. Ein Dreier beim Elften würde dabei sicher helfen.

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Morgen, 12:00 Uhr
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
12:00

Der SCC hat den zweiten Platz zuletzt abgeben müssen, ist derzeit Vierter und empfängt am Sonntag im Mommsenstadion den TSV Mariendorf. Die Gäste sind Zehnter, haben in der Vorwoche die magische 40-Punkte-Marke geknackt und sind dennoch noch nicht ganz sicher.

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Morgen, 14:00 Uhr
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
14:00

Ein weiteres Kellerduell erwartet uns am Sonntag in der Markgrafenstraße. Dort empfängt der 16. den 12. Zwischen Polar Pinguin und dem Berliner SC liegen vier Punkte, Polar winkt dennoch der Sprung über den Strich, wenn die Konkurrenz mitspielt. Für den Berliner SC gilt: Verlieren verboten.

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Morgen, 14:00 Uhr
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
14:00live

Bei Staaken gegen Hohen Neuendorf könnten die Vorzeichen kaum unterschiedlicher sein. Staaken hat sich dank starker Rückrunde aus dem Abstiegskampf verabschiedet, schielt Richtung Platz zwei, verlor zuletzt aber drei Mal in Folge ohne eigenes geschossenes Tor. Hohen Neuendorf liegt nur vier Zähler vor Platz 16.

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