Fuchsbrunner: »Haben bewusst keine Harakiri-Sachen gemacht« Der TSV Langquaid hängt im Tabellenkeller der Bezirksliga West - dennoch ist die Grundstimmung positiv

Seit mittlerweile knapp zwei Jahrzehnten - 2004 schaffte das Team um den heutigen Funktionär Dietmar List l als Vizemeister der Kreisliga Landshut über die Relegation den Sprung in die Bezirksliga - gehört der TSV Langquaid zum Inventar der Bezirksliga West, in der Saison 2014/2015 hatte der Klub aus dem Landkreis Kelheim sogar ein einjähriges Gastspiel in der Landesliga. So schwer wie in dieser Runde haben sich die Blau-Weißen aber in ihrer langen Bezirksliga-Zeit selten getan. Aktuell rangieren Beerschneider, Slodarz und Kameraden auf Tabellenplatz 14, der am Saisonende den Gang in die Abstiegsrelegation zur Folge hätte.

"Der Blick auf die Tabelle macht momentan keine Freude, aber abgerechnet wird bekanntlich zum Schluss. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt nur einen Zähler, zudem haben wir noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Ab dem Tabellenachten Pfarrkirchen beginnt der Abstiegskampf, der bis zum letzten Spieltag spannend bleiben wird. Um direkt gerettet zu sein, wird man vermutlich 36, 37 Punkte brauchen. Das ist ein Haufen Holz", weiß Langquaids Manager Franz "Bill" Fuchsbrunner. Der 64-Jährige, der getrost als Vereinsdenkmal bezeichnet werden darf, hat eine Erklärung, warum die Elf von Chefanweiser Andreas Müller und Co-Spielertrainer Thomas Rappl nicht besser dasteht: "Wir hatten ein unglaubliches Verletzungspech. Im Schnitt haben uns aus dem Stammkader sieben, acht Mann gefehlt. Das machte sich natürlich nicht nur bei den Spielen, sondern auch im Trainingsbetrieb bemerkbar. Erst in den letzten Wochen vor der Winterpause hat sich die Lage wieder entspannt. Jeden Verein trifft es mal mit Ausfällen, aber so wie es bei uns über etliche Wochen gelaufen ist, war schon brutal. Das habe ich in meiner langen Funktionärszeit in der Form noch nicht erlebt."







Trotz der prekären Lage hat der TSV Langquaid die Füße auf dem Transfermarkt relativ still gehalten. Mit Albnor Spahija konnte ein U19-Talent der SpVgg GW Deggendorf verpflichtet werden. Der Youngster ist vor ein paar Wochen in den Landkreis Kelheim gezogen und läuft deshalb künftig für den Bezirksligisten auf. Mit Polat Ötgün konnte ein weiterer Jungspund von den A-Junioren der SG Abensberg verpflichtet werden. Verlassen hat den Klub Leon Rautenberg, der sich für einen Wechsel den Kreisligisten TSV Niederleierndorf entschieden hat. "Wir haben bewusst keine Harakiri-Sachen gemacht, weil wir vollstes Vertrauen in unsere Mannschaft haben. Wir haben genug Qualität und Potenzial, um nach dem letzten Spieltag über dem ominösen Strich zu stehen. Unterschätzen dürfen wir aber definitiv nichts, denn die Konkurrenz ist stark. Es hätte wohl vor der Saison niemand damit gerechnet, dass etablierte und spielstarke Mannschaften wie Ergoldsbach, Ergolding, Teisbach, Eintracht Landshut und wir gegen den Abstieg kämpfen", betont Fuchsbrunner, der sich trotz der prekären Lage nicht mit einem Absturz in die Kreisliga beschäftigt: "Es wäre der falsche Ansatz, negativ zu denken. Wir werden die Liga halten, davon bin ich felsenfest überzeugt."