Fuchsberger Futsalcup: Bezirksligisten kommen mit Mixtruppen

Drei Tage, zehn Hallenturniere, über 50 Mannschaften. In der Gymnasiumhalle Oberviechtach geht an diesem Wochenende, 23. bis 25. Januar, die Post ab. Der FC OVI-Teunz hat sich wieder mal ein Mammutprogramm auferlegt. Highlight ist und bleibt das Turnier der Herrenmannschaften. Am Samstagabend (Beginn: 18 Uhr) spielen acht Teams aus der Umgebung um den Wanderpokal beim „Fuchsberger Futsalcup“. Jede Menge Feuer und Derbystimmung ist garantiert. Die Titelverteidigung hat sich Kreisligist SG Waldmünchen/Geigant auf die Fahne geschrieben. Auch zwei Klubs aus der Bezirksliga schauen vorbei – treten allerdings jeweils mit gemischten Truppen an.

Beim SV Schwarzhofen ist das klar. Die Blauweißen spielen am Samstag ja parallel bei der Bayerischen Hallenmeisterschaft mit. Dementsprechend bleibt dem Rangsechsten der Bezirksliga Süd nichts anderes übrig, als eine B- bzw. Mixelf nach Oberviechtach zu schicken. Auch Nord-Bezirksligist SpVgg Pfreimd ist mit einer Abordnung vertreten und wird ebenfalls mit einer gemischten Truppe antreten, wie Coach Michael Hartlich informiert. Zu den zwei Siebtligisten gesellen sich jeweils drei Kreisligisten und Kreisklassisten. Sechs der acht Vereine kommen aus dem Landkreis Schwandorf. „Aus der Reihe tanzen“ Titelverteidiger SG Waldmünchen/Geigant aus dem Chamer Umland sowie der TSV Eslarn als einziger Vertreter des Fußballkreises Amberg/Weiden.



Um 18 Uhr ertönt der erste Pfiff und wenn alles nach Plan läuft, soll um kurz nach 22 Uhr das Finale angepfiffen werden. „Jede Mannschaft erhält einen offiziellen Spielball sowie einen Gutschein für Fuchsberger Bier (entsprechend der Platzierung). Das Turnier wird nach den geltenden Futsal-Hallenrichtlinien des Bayerischen-Fußballverbandes ausgetragen“, informieren die Organisatoren. Los geht der Turnier-Reigen des FC OVI-Teunz jedoch bereits am Freitagabend, mit den Wettbewerben der F-Jugend und ab 20 Uhr der Damen um den „CT's Carlounge Futsalcup“. Da kämpfen fünf Frauenteams aus der BOL und Bezirksliga im Modus jeder gegen jeden um den Turniersieg.





Die Gruppeneinteilung:

Gruppe Pils: SpVgg Schönseer Land, SV Schwarzhofen, SG Waldmünchen/Geigant, FC OVI-Teunz

Gruppe B: TSV Eslarn, SpVgg Pfreimd, SV Pullenried, SG Niedermurach/Pertolzhofen



