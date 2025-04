Fuchs in der Nachspielzeit! Viktoria Goch steigt in die Landesliga auf

Viktoria Goch hat es geschafft! Die Mannschaft von Daniel Beine hat ihr großes Ziel erreicht und steigt als Meister der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4, als erste Mannschaft in der laufenden Saison überhaupt in die Landesliga auf. Im Topspiel gegen den FC Neukirchen-Vluyn schoss Maximilian Fuchs das entscheidende Tor in der Nachspielzeit.