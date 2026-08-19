Fuchs ebnet dem VfR den Weg

Dies sollte vor allem in der ersten Halbzeit eindrucksvoll gelingen und die Gastgeber bestimmten die Partie eindeutig. Dabei sprangen zunächst zwar nicht die ganz großen Chancen heraus und wenn einmal ein Abschluss auf das Tor der Gäste kam, war deren guter Keeper zur Stelle. In Minute 23 dann aber doch die hochverdiente Führung. Janek Köcher schickte Tim Gössinger über rechts auf die Reise und dessen präzise Eingabe verwandelte Maurice Fuchs eiskalt zur 1:0 Führung. Nach dieser Führung blieben die Koseltaler weiterhin spielbestimmend und ließen außer zwei harmlosen Freistößen der Meuselwitzer auch vor dem eigenen Tor nichts zu.

Nach dem Wechsel wurde das Spiel dann etwas ausgeglichener, doch stand die VfR- Defensive sehr sicher und gestattete den Gästen nur eine Kopfballchance in Minute 72, welche aber knapp das VfR- Gehäuse verfehlte. Danach übernahmen aber die Koseltaler wieder die Initiative und man spielte nun selbst verstärkt auf das 2:0. Setzte Maurice Fuchs in der 88. Minute einen Kopfball nach guter Hölzelflanke noch knapp neben den Pfosten, machte er es in der vierten Minute der Nachspielzeit besser. Erneut spielte ihn Oliver Hölzel mit einem herrlichen Pass in die Schnittstelle der Gästeabwehr mustergültig frei und Maurice Fuchs verwandelte nach guter Ballmitnahme sicher zum 2:0. Damit war die Partie endgültig entschieden und der nächste Sieg eingefahren.

Somit konnten sich die Kurstädter von Spiel zu Spiel steigern und haben mit 6 Punkten aus den ersten drei Spieltagen einen sehr guten Saisonstart hingelegt. Nach dem spielfreien Pokalwochenende geht es in vierzehn Tagen mit einem Auswärtsspiel in Kahla weiter.